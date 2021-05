Il M5S Sora interviene sulle prossime assunzioni

L’Amministrazione De Donatis vuole fare delle assunzioni e scattano le polemiche.

In passato, in vari casi, un po’ in tutta Italia il tema delle assunzioni nella Pubblica Amministrazione ha acceso vibranti discussioni ed attirato l’attenzione della Magistratura. Inoltre, il recente caso “Allumiere” ha riacceso con forza i riflettori sulle procedure di assunzione nella P.A.. L’argomento è molto sentito dalla popolazione, soprattutto da parte dei disoccupati e dei giovani che purtroppo sono costretti a cercare un’occupazione lontano dalle loro case o addirittura all’estero perché il proprio territorio non offre possibilità lavorative.

Ma qual è la situazione a Sora?

Lungi dal voler innescare ulteriori polemiche che a nulla porterebbero, appare opportuno parlare in base ai documenti pubblicati e disponibili sul web.

Dal “Programma triennale fabbisogno personale 2021-23 e piano occupazionale 2021” approvato con la Delibera di Giunta n. 43, del 21 aprile 2021, risulta che tra le varie assunzioni che si vogliono effettuare tramite attingimento da graduatorie o concorso pubblico vi sono le seguenti figure professionali:

– Sei istruttori amministrativi, Cat C, part time 18/36;

– Quattro istruttori di vigilanza, Cat C, part time 18/36;

– Un istruttore Direttivo di Vigilanza, Cat D,tempo pieno.

Sempre in data 21 aprile 2021, con la Giunta con la Delibera n. 41 è stato approvato lo “Stralcio Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi”, che all’art. 3 indica i criteri per l’individuazione e l’utilizzo delle graduatorie dalle quali attingere per effettuare delle assunzioni. La norma assegna la priorità alle graduatorie degli Enti Locali nel territorio della provincia di Frosinone, a seguire quelle degli Enti Locali delle altre province ed infine quelle degli Enti Locali delle altre regioni.

Arrivati a questo punto è sufficiente armarsi di un po’ di pazienza e visitare l’albo pretorio online di altri enti locali della provincia per vedere se vi sono graduatorie in corso di validità relative alle figure professionali cercate dal Comune di Sora. Ad esempio, alcune graduatorie che per ipotesi potrebbero essere utilizzate sono quelle pubblicate nell’albo pretorio di altri Enti locali sui seguenti link:

http://trasparenza.xvcomunitamontanalazioegov.it/wp-content/uploads/2019/11/DET.-N.-346-2019.pdf

http://trasparenza.xvcomunitamontanalazioegov.it/wp-content/uploads/2018/10/DET.-247-2018.pdf

https://www.comune.cassino.fr.it/wp-content/uploads/2020/07/GRADUATORIA-DEFINITIVA-DI-MERITO-DA-PUBBLICARE.pdf

Ovviamente nulla vieta che spendendo ulteriore tempo in ricerche online si possano trovare anche altre graduatorie.

La maggioranza, superata la crisi, ha approvato il Bilancio ed ora l’Ente potrà procedere alle assunzioni. Tuttavia, non si capisce perché nonostante la cronica carenza di organico l’Amministrazione De Donatis non sia intervenuta prima e si sia ridotta agli ultimi mesi di consiliatura per procedere alle assunzioni. Inoltre, non si comprende perché assumere dieci istruttori (sei amministrativi e quattro di vigilanza) part time, non era meglio assumerne cinque a tempo pieno?

Comunicato stampa a firma del Portavoce Fabrizio Pintori