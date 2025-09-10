Il M5S punta sulla partecipazione per le comunali di Avezzano 2026

Avezzano – Parte da un’assemblea pubblica il percorso del Movimento 5 Stelle verso le elezioni comunali del 2026. Nel corso dell’incontro, svoltosi ieri nel capoluogo marsicano, i rappresentanti pentastellati hanno presentato l’iniziativa di un programma partecipato, aperto ai contributi dei cittadini.

«È già online il modulo per raccogliere idee e suggerimenti da parte dei cittadini» ha annunciato Giorgio Fedele, delegato dal M5S per le comunali di Avezzano. «Da settimane siamo al lavoro per costruire una squadra forte e determinata a condividere un progetto politico serio e concreto per il futuro della città e del territorio, nella massima chiarezza e trasparenza, lontano da personalismi».

Sulla stessa linea Massimo De Maio, coordinatore del M5S Marsica, che ha sottolineato la necessità di recuperare il rapporto tra politica e cittadinanza: «La democrazia ha bisogno di partecipazione autentica, in luoghi fisici e reali. Le persone si allontanano dalle urne e dalle istituzioni perché non si sentono coinvolte. Non basta un ascolto finto e occasionale in prossimità delle elezioni: i cittadini vogliono essere parte attiva delle decisioni».

Il Movimento annuncia che, nelle prossime settimane, saranno organizzati banchetti e incontri in piazza per raccogliere proposte anche su moduli cartacei. Nel frattempo, è già attivo online il modulo per segnalare le priorità della città all’indirizzo https://bit.ly/ideeperavezzano.

«Le indicazioni che riceveremo – ha aggiunto Fedele – saranno condivise con tutte le forze politiche e civiche interessate a un progetto di autentico rinnovamento. Non mancheranno strumenti per rendere la partecipazione stabile e continuativa».

Il percorso del M5S, dunque, si apre all’ascolto e alla collaborazione, in vista di un appuntamento elettorale che potrebbe segnare un passaggio significativo nella politica amministrativa di Avezzano.