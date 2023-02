Il M.C. Franco Mancini 2000 fa poher: 4 piloti del club isolano si laureano Italiani di Velocità in Salita

Si è svolta, sabato u.s. nella sala Sport del padiglione 7 del Motor Bike a Verona, alla presenza dei vertici della F.M.I. la cerimonia di premiazione del Campionato Italiano di Velocità in Salita (CIVS). Sono stati sette i piloti del M.C. Franco Mancini 2000, che sono saliti sul podio, ben quattro di questi hanno conquistato il gradino più alto e di conseguenza il titolo di Campioni Italiani, mentre gli altri e tre “si sono dovuti accontentare” del secondo posto. Questi, sono numeri, che la dicono lunga sul reale valore, che il sodalizio isolano ha in merito al CIVS. Si tratta di un vero e proprio dominio nello scenario delle Road Races. Scendendo nel dettaglio, i piloti premiati, rispondono al nome di: Alessia Alonzi (Vice Campionessa Italiana Crono Climber 300), Alessandro Di Berti, Valerio Pofi (equipaggio Campione d’Italia classe Sidecar), Carlo Alpassi (Vice Campione Italiano Epoca 125cc), Manuel Mezzone (Vice Campione Italiano Epoca 500cc), Daniel Mezzone (Campione Italiano Epoca 500cc) e Salvo Sallustro (Vice Campione Europeo e Campione Italiano Superbike). La direzione del sodalizio isolano, ha commentato euforicamente la notizia:” Il consiglio direttivo del M.C. Franco Mancini 2000, i soci e tutti gli sportivi, sono orgogliosi dei risultati conseguiti dai piloti del M.C. Franco Mancini 2000 e si congratulano con loro. I numeri confermano l’importanza del nostro Moto Club, in questa, specialità, altamente spettacolare e rischiosa, che richiede grande impegno fisico ed economico, ma alla fine i risultati, premiano giustamente l’impegno dei piloti.” Onore e merito ai piloti, ai meccanici ecc ma questi sono probabilmente, i frutti di un lavoro molto lungo iniziato vent’anni fa. Sicuramente oggi non saranno molti, in tutt’Italia i moto club che potranno vantare nel loro palmares ben 4 Campioni Italiani nello stesso anno, ragion per cui il Moto Club Franco Mancini 2000, si conferma a pieno titolo ad essere, il sodalizio di riferimento nel Lazio nella specialità delle Road Races. Tra pochi giorni, inoltre avrà luogo anche la cena sociale, assemblea dei soci e premiazione dei piloti, che hanno corso con il M.C. Franco Mancini 2000, nella stagione agonistica 2022.

COMUNICATO STAMPA

