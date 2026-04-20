Il Luogotenente Paolo Zomparelli lascia il Comando della Stazione Carabinieri di Frosinone Scalo

Nei giorni scorsi, il Luogotenente Paolo Zomparelli ha lasciato l’incarico di Comandante della Stazione Carabinieri di Frosinone Scalo, presidio dell’Arma fondamentale per la sicurezza dell’area ovest del capoluogo ciociaro.

Giunto alla guida del reparto il 1° ottobre 2023, il Luogotenente Zomparelli si è distinto sin da subito per le doti umane e professionali, coniugando una costante disponibilità a una spiccata capacità di dialogo con la cittadinanza. Tali qualità lo hanno reso un solido punto di riferimento per l’intera comunità, contribuendo a consolidare lo storico legame di fiducia tra la popolazione e l’Arma dei Carabinieri.

Sotto la sua direzione, la Stazione di Frosinone Scalo ha intensificato le attività di prevenzione e controllo del territorio, con un’attenzione capillare verso le zone a maggiore afflusso per garantire una cornice di sicurezza sempre più percepita e reale. Di particolare rilievo i risultati ottenuti nel contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti: numerose le operazioni portate a termine in snodi nevralgici della città, tra cui l’area della stazione ferroviaria e piazza Pertini, che hanno condotto all’arresto di diversi soggetti dediti ad attività illecite.

Il Luogotenente Zomparelli è stato costretto a lasciare l’incarico a causa di una grave e improvvisa emergenza medica. Attualmente impegnato in un delicato percorso di riabilitazione motoria, sta affrontando questa sfida con la medesima tenacia e forza d’animo che hanno caratterizzato il suo servizio, facendo registrare progressi nel recupero ben superiori alle iniziali previsioni mediche.

“Il Comandante Provinciale Col. Gabriele Mattioli, e tutti i colleghi gli rivolgono i più sentiti auguri, certi che la determinazione dimostrata in ogni battaglia professionale lo sosterrà anche in questo percorso, verso un futuro sereno e ricco di soddisfazioni, circondato dall’affetto dei suoi cari e dell’intera Istituzione.”

Consapevole della complessità e della rilevanza strategica della giurisdizione di Frosinone Scalo – presidio cruciale per la sicurezza del Piazzale Kambo e della zona ferroviaria – l’Arma dei Carabinieri ha prontamente individuato il nuovo Comandante.

Dalla scorsa settimana, ha assunto l’incarico il Maresciallo Capo Fabio Volpe. Proveniente dalla Stazione di Ceccano (FR), dove ricopriva l’incarico di Vice Comandante, il Maresciallo Volpe vanta una variegata e consolidata esperienza operativa maturata in un territorio vasto e impegnativo. Grazie alle elevate competenze acquisite, il nuovo Comandante saprà certamente mettere a frutto la propria professionalità per rispondere alle esigenze di sicurezza della collettività.

Al Maresciallo Capo Volpe, i superiori e i colleghi hanno rivolto i migliori auguri per il prestigioso e oneroso incarico, certi che saprà interpretare al meglio il nuovo ruolo, raccogliendo le istanze dei cittadini e proseguendo nel solco dell’eccellente lavoro già intrapreso dal suo predecessore.