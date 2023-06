Il lombardo Filippo Omati vince il “Trofeo Mastrosanti 2023” a Ferentino

Filippo Omati, lombardo classe 2005, ha vinto l’edizione 2023 del Trofeo Elio e Roberto Mastrosanti, categoria Juniores, corso domenica a Ferentino. Il corridore della Asd Pedale Casalese Armofer, formazione lombarda con sede a Casalpusterlengo, ha conquistato il successo sul traguardo del quartiere Ponte Grande imponendosi allo sprint a tre al termine di una lunga fuga con il compagno di squadra Christian Fantini e Raffaele Tela del Team Fortebraccio. La gara, organizzata dalla Velosport Ferentino con la famiglia Mastrosanti, si è corsa ieri, domenica 18 giugno 2023, in località Ponte Grande, a Ferentino (Fr) per quello che è stato anche il 12° Trofeo Città di Ferentino, Oscar Tuttobici.

Per la Pedale Casalese Armofer, egregiamente diretta dall’ex professionista e campione di ciclismo, Luca Colombo, una tattica di gara davvero eccellente, sempre all’attacco con Fantini e Omati. Tra l’altro Fantini ha conquistato anche il premio come miglior scalatore conquistando il Gran Premio della Montagna, mentre chiaramente la Coppa di miglior squadra è andata proprio all’Asd Pedale Casalese Armofer.

Il corridore lombardo Omati, vincitore della volata finale, ha battuto il compagno di squadra Fantini (2006) e Tela (2005) del Team Fortebraccio. Quarto posto per Riccardo Lorello, Regia Congressi Seiecom Valdarno con 1’20” di ritardo. Al quinto posto Tommaso Brunori (Team Fortebraccio), al sesto posto Daniele Chinappi (Vangi-Sama Ricambi- Il Pirata), al settimo posto il molisano Oscar Brunetti (Cps Professional Team), all’ottavo posto il vincitore dell’edizione 2022, Saverio Russo (Cps Professional Team), a chiudere i primi dieci, il serbo Velicic Bosko del Team Coratti e l’argentino Roberto Rodrigo Gabriel (GS Stabbia Ciclismo).

La gara, sul percorso di 115,500 km ha visto 115 atleti iscritti, in rappresentanza di 19 squadre, provenienti da tutta Italia, oltre che alcuni rappresentanti dall’Australia e dalla Svezia. Alla partenza in 94 si sono presentati per affrontare i due diversi percorsi tutti nel territorio di Ferentino confermando la planimetria del 2022. All’arrivo sono stati in 45 a tagliare il traguardo, con il tempo finale del vincitore di 2h55’00” alla media di 39,6 km/h.

Per le premiazioni tutte le autorità civili e sportive, oltre alla famiglia Mastrosanti, a partire da mamma Giuseppina, fino a Pierangela e Sabrina, sorelle di Roberto e figlie di Elio, al quale è dedicato il Trofeo Mastrosanti in quella che è stata la 12° edizione del Trofeo Città di Ferentino organizzato dalla Velosport Ferentino, mentre la gara organizzata dalla famiglia Mastrosanti si corre a Ferentino per la categoria Juniores dal 1987.

Il gran caldo e la durezza del percorso hanno fatto molta selezione, ma i tre battistrada, dopo circa 50 km hanno provato la fuga decisiva con altre quattro corridori, che progressivamente hanno perso poi terreno venendo risucchiati dal gruppo che ha accumulato fino a 1’40” di ritardo dai battistrada.



Un successo di pubblico con oltre 300 tra accompagnatori e visitatori che si sono ritrovati nel quartiere Ponte Grande per l’edizione 2023 del Trofeo Mastrosanti. Un orgoglio per l’organizzazione, la famiglia Mastrosanti e quanti hanno reso possibile la gara, dalla Polizia Municipale ai tanti volontari, dall’Organizzazione Corse di Massimo Pisani, fino al Comitato Ponte Grande e al Basket Ferentino per il coordinamento, dalla Ciclisti Sorani organizzatrice della Ciociarissima di Sora (14-15-16 luglio) e sempre vicina al Trofeo Mastrosanti, all’Avis Ferentino e a tutti i membri del direttivo della Velosport Ferentino.

Appuntamento al 2024 per il Trofeo Mastrosanti, ringraziando tutti gli sponsor e i media che hanno dato spazio e visibilità all'evento. Filippo Omati ha conquistato anche la maglia della Q-Red realizzata proprio per l'edizione 2023 del Trofeo Mastrosanti e consegnata durante le premiazioni da mamma Giuseppina e dal responsabile della Q-Red Italia, Marco Piacentini.Un successo di pubblico con oltre 300 tra accompagnatori e visitatori che si sono ritrovati nel quartiere Ponte Grande per l'edizione 2023 del Trofeo Mastrosanti. Un orgoglio per l'organizzazione, la famiglia Mastrosanti e quanti hanno reso possibile la gara, dalla Polizia Municipale ai tanti volontari, dall'Organizzazione Corse di Massimo Pisani, fino al Comitato Ponte Grande e al Basket Ferentino per il coordinamento, dalla Ciclisti Sorani organizzatrice della Ciociarissima di Sora (14-15-16 luglio) e sempre vicina al Trofeo Mastrosanti, all'Avis Ferentino e a tutti i membri del direttivo della Velosport Ferentino.Appuntamento al 2024 per il Trofeo Mastrosanti, ringraziando tutti gli sponsor e i media che hanno dato spazio e visibilità all'evento. ORDINE DI ARRIVO:

1°FILIPPO OMATI (ASD PEDALE CASALESE ARMOFER) 2H55’00” 2° CHRISTIAN FANTINI (ASD PEDALE CASALESE ARMOFER)

3° RAFFAELE TELA (ASD PEDALE CASALESE ARMOFER) 4° RICCARDO LORELLO (REGIA CONGRESSI SEIECOM VALDARNO) a 1’20”

5° TOMMASO BRUNORI (TEAM FORTEBRACCIO) a 1’50” 6° DANIELE CHINAPPI (VANGI-SAMA RICAMBI-IL PIRATA) 7° OSCAR BRUNETTI (CPS PROFESSIONAL TEAM)

8° SAVERIO RUSSO (CPS PROFESSIONAL TEAM) 9° BOSKO VELICIC (TEAM CORATTI) 10° ROBERTO RODRIGO (GS STABBIA CICLISMO) Alle premiazioni, presenti il sindaco di Ferentino Piergianni Fiorletta, il presidente del Consiglio Comunale, Claudio Pizzotti, il consigliere comunale, Giuseppe Virgili il vice presidente della FederCiclismo Lazio Tony Vernile e il presidente provinciale della FederCiclismo Frosinone, Roberto Soave.

