Il Lions Club Val Comico dona alla Casa della Carità 4 scatoloni di patate lavorate congelate

Martedì 03 gennaio 2023 Il Lions Club Val Comico nelle persone del Presidente Domenico D’Antona si è recato presso la Casa della Carità in Via G. Di Biasio snc, ex ospedale civile, per una donazione di 4 scatoloni di patate lavorate congelate per i poveri che in questa struttura sono ospitati.

Questo prodotto è stato offerto dal Dr. Sandro Di Ruscio responsabile della Ditta Lambweston che ne è anche la produttrice e dal Sig. Andrea Paesani della Ditta Drink Food Service.

Suor Ermanna responsabile della struttura ha ringraziato il Club Lions Val Di Comico, la Ditta Lambweston e la Ditta Drink Food Service per la donando, e ha ringraziato la Divina Provvidenza per il dono.

I rappresentanti del Lions Club si sono impegnati ad effettuare per l’anno 2023 nuove donazioni.

COMUNICATO STAMPA