Il Lions Club Val Comico dona alimenti per i poveri

Mercoledì 14 dicembre 2022 Il Lions Club Val Comico nelle persone del Presidente Domenico D’Antona del Segretario Raffaele Roncone e della Officer Distrettuale Betty Nardone si sono recati presso la Casa della Carità in Via G. Di Biasio snc, ex ospedale civile, per una donazione di alimenti per i poveri che in questa struttura sono ospitati.

Suor Ermanna responsabile della struttura ha ringraziato il Club Lions Val Di Comico, donando ai presenti una preghiera da recitare durante il pranzo di Natale.

I rappresentanti del Lions Club si sono impegnati ad effettuare per l’anno 2023 nuove donazioni.

COMUNICATO STAMPA