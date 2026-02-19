Il Lions Club Sora-Isola-Arpino porta aiuti dal Banco Alimentare di Aprilia alle famiglie del territorio

Anche questo mese il presidente del club Lions di Sora-Isola-Arpino Bernardo Maria Giovannone e il II vicepresidente Elvio Quadrini si sono recati al banco alimentare di Aprilia(200 km andata e ritorno) a prelevare derrate alimentari da distribuire ai bisognosi del nostro territorio per alleviare la fame.Farina,pasta,tonno,patatine,integratori,succhi di frutta etc sono stati consegnati all’unità pastorale interparrocchiale di Arpino-Santopadre con la collaborazione della referente Paola Menichetti.Sono stati assegnati anche a famiglie di Isola del Liri e nei prossimi giorni al Monastero di Clusura di S’Andrea del Colle di Arpino

