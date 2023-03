Il Lions club di Sora-Isole del Liri-Arpino ancora a sostegno del Centro Nazionale Lions raccolta occhiali usati

I soci del club ancora una volta, guidati dal Presidente Riziero Capuano, hanno voluto partecipare a un’iniziativa del centro italiano Lions raccolta occhiali usati attraverso una raccolta di fondi per acquistare colombe artigianali in occasione della Santa Pasqua. Infatti quattro soci, tramite il segretario del Club Bernardo Maria Giovannone, hanno acquistato, dal centro, un cartone con sei colombe ciascuno i cui proventi serviranno a sostenere non solo la consegna di migliaia di occhiali in quelle nazioni in cui bambini ed adulti non hanno la possibilità di acquistarli, ma anche per la banca degli occhiali inaugurata recentemente in Burkina Faso. Banca che è un vero e proprio edificio con stanza per le visite, studio, magazzino e locali di rappresentanza. Continua e si rafforza sempre di più l’opera del centro che lavora da tanti anni in questo campo grazie all’aiuto di tantissimi soci Lions convinti della significativa importanza della missione di raccogliere gli occhiali, catalogarli, aggiustarli e poi consegnarli a chi ne ha necessità.

Il Segretario e Responsabile della Comunicazione del Club Bernardo Maria Giovannone

COMUNICATO STAMPA