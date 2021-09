Il Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” di Sora,bando della IX edizione del concorso di Scrittura creativa

Il Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” di Sora con il supporto del Comitato di Arpino APS della Società Dante Alighieri, particolarmente del suo Gruppo Giovanile, ha inviato a tutte le Scuole superiori di I grado della Provincia il bando della IX edizione del concorso di Scrittura creativa.

Per l’anno scolastico 2021/2022 il tema proposto ai giovani studenti è “La mia Costituzione”.

“La collaborazione iniziata nove anni orsono con il Liceo Scientifico di Sora, particolarmente con il suo Dipartimento di Lettere, continua e riesce a dare maggiori soddisfazioni anno dopo anno.

Per il nuovo anno scolastico si è scelto di proporre ai giovani studenti dell’istruzione secondaria di 1° grado un tema più specifico. Riscoprire e raccontare, riflettere ed interrogarsi sui valori della carta Costituzionale a 74 anni di distanza dal gennaio 1948. Per i ragazzi in età compresa fra gli 11 e i 13 anni dovrebbe costituire un modo per comprendere, analizzare e sottolineare il riconoscimento di uguali diritti e pari dignità, “il diritto all’ascolto, al bello e all’ambiente, partendo dal piccolo e dal vissuto per crescere e sentirsi cittadini”.

Gli studenti potranno constatare, nell’analisi dei primi 12 articoli, la loro costante attualità e mettere a fuoco una propria idea di Costituzione, con i principi che essi riterranno fondamentali per lo sviluppo dei diritti della persona e i principi che riguardano la legalità e la cittadinanza attiva.

Al bando inviato, corredato delle schede di adesione, entro il 16 ottobre p.v. le Istituzioni scolastiche provinciali dovranno ora dare una risposta di partecipazione, riempiendo il Mod. A. ed entro il 18 dicembre il Mod. B insieme ai testi con lunghezza max di 15.000 caratteri.

Nella speranza che il periodo pandemico continui ad allontanarsi, vogliamo tornare a premiare in presenza i giovani studenti. Una grande festa così come è stato possibile nel gennaio 2020.”

COMUNICATO STAMPA(prof. Enrico Quadrini, presidente SDA Comitato di Arpino APS)

