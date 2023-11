Il Liceo scientifico Alberti di Minturno apre le porte

Inizia la stagione degli Open Day per il Liceo Scientifico Alberti di Minturno. Una scuola annoverata tra i migliori Licei scientifici nel Lazio per la grande offerta formativa capace di coniugare studio e formazione immersiva in un contesto altamente stimolante anche sotto il profilo culturale.

Questa la ricetta del Dirigente prof. Amato Polidoro che ha portato questo Istituto a divenire un polo didattico di alto livello. I ragazzi possono scegliere tra diversi percorsi: il tradizionale percorso del Liceo Scientifico con lo studio del Latino, Scienze Applicate, l’indirizzo Biomedico ed il nuovo Liceo Scientifico Sportivo, molto apprezzato dai giovani. La preparazione offerta da questi indirizzi permette ai ragazzi di affrontare le sfide universitarie come del mondo del lavoro con una solida formazione. Al Liceo gli alunni, come detto, sono anche stimolati sul profilo culturale, la magnifica aula magna è un vero e proprio auditorium e permette l’organizzazione di incontri letterari, scientifici, musicali e teatrali.

Il primo appuntamento per visitare il Liceo è fissato per sabato 25 novembre dalle ore 15 alle 18. Si potranno incontrare docenti e visitare l’Istituto con l’aula magna ed i laboratori. Ci saranno delle dimostrazioni sportive in linea con l’indirizzo dedicato.

Si inizierà con la visione di un breve video di presentazione delle attività didattiche e dei progetti culturali. Le prossime date utili per visitare l’Istituto sono programmate per il 16 dicembre e l’ultima per il 16 di gennaio.

