Il Liceo “Made in Italy” arricchisce l’offerta formativa del Polo Liceale “ V.Simoncelli”

Il Polo Liceale “ V. Simoncelli” accoglie e promuove, all’unanimità, la proposta per l’attivazione del nuovo indirizzo, che intende promuovere l’ acquisizione delle competenze essenziali alla ricerca ed analisi dei nuovi scenari relativi ai settori produttivi del “Made in Italy”. Il nuovo Liceo affianca il “Liceo delle Scienze Umane” con l’opzione socio- economico per implementare le competenze imprenditoriali e la promozione dei settori specifici del nostro territorio. Alle discipline di indirizzo si aggiungono: diritto-economia politica- due lingue straniere- matematica/ informatica, scienze naturali- biologia- chimica-scienze della terra- scienze motorie e sportive- storia dell’arte, sin dal primo anno. La novità prevede, nel triennio, l’insegnamento di economia e gestione dell’imprese del Made in Italy e modelli di business nell’ industrie dei vari settori. Il nuovo percorso liceale consentirà ai giovani di sviluppare, sulla base della conoscenza dei significati, dei metodi e delle categorie interpretative che caratterizzano le scienze economiche e giuridiche, competenze imprenditoriali idonee alla promozione e alla valorizzazione degli specifici settori produttivi del “ MADE IN ITALY”. Il nuovo percorso liceale del Made in Italy, approvato dal Parlamento il 20 dicembre, per essere attivato nell’anno scolastico 2024/2025 potrà essere scelto dai nuovi iscritti sulla piattaforma ”UNICA”, a partire dal 23 gennaio 2024.

COMUNICATO STAMPA