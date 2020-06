Il Liceo di Ceccano non si ferma: fino al 10 luglio, 300 ore di recupero, corsi per tutte le discipline

Il Liceo non si ferma: fino al 10 luglio, 300 ore di recupero, corsi per tutte le discipline. Le disposizioni del Governo fissano al mese di settembre 2020 le attività di recupero degli apprendimenti per i quali gli allievi non abbiano conseguito un voto sufficiente nello scrutinio di fine anno. Il Liceo di Ceccano, in aggiunta alle iniziative che saranno assunte all’inizio del prossimo anno, offre agli allievi e alle famiglie dei corsi di recupero gratuiti per un più sollecito riallineamento degli apprendimenti per qualunque ragione non positivi, al termine di quest’anno travagliato.Gli allievi e le famiglie sono caldamente invitati a non perdere questa occasione di recupero, di cui comunque si terrà conto alla ripresa delle lezioni. La regolare frequenza e la prova conclusiva del corso costituiranno elementi di valutazione per il superamento del debito a settembre.

COMUNICATO STAMPA