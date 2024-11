Il Liceo Alberti di Minturno apre le porte al futuro: un’esperienza unica per gli studenti

Sabato 30 novembre dalle 15.30 il primo OPENDAY

Il Liceo Scientifico “G. Alberti” di Minturno invita tutti gli studenti delle scuole medie a scoprire le eccellenze formative proposte per il prossimo anno scolastico.

Grazie a una serie di iniziative coinvolgenti, i ragazzi potranno vivere un’esperienza unica e immersiva, esplorando i diversi percorsi di studio e scoprendo quale sia quello più adatto alle loro passioni e attitudini.

Laboratori di giornalismo scolastico, alunni “Albertini” per un giorno, Laboratori on the Road. Sono solo alcune delle opportunità offerte quest’anno dal dirigente Amato Polidoro, per far conoscere il Liceo Scientifico Alberti, un’eccellenza del territorio tutta da scoprire.

Attraverso laboratori pratici, visite guidate e lezioni, gli studenti potranno toccare con mano le diverse discipline. Dal collaudato percorso tradizionale alla curvatura biomedica sino all’indirizzo sportivo.

L’obiettivo è quello di guidare i ragazzi verso una scelta consapevole del loro futuro, offrendo loro gli strumenti necessari per orientarsi nel complesso panorama scolastico. L’Istituto Alberti si presenta come una realtà dinamica e innovativa, pronta ad accogliere i nuovi studenti e a supportarli nel loro percorso di crescita.

Sabato 30 novembre a partire dalle 15.30, ci sarà il primo Open Day, un momento molto utile ai ragazzi ed alle loro famiglie per scoprire tutte le novità e le opportunità offerte dal Liceo Alberti.