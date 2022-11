Il libro del preside Giovannone presentato al Palazzo Ducale di Atina

Domenica sera si è svolto un nuovo incontro (il decimo) per la presentazione del Libro “LA MIA STRAORDINARIA AVVENTURA DI DIRIGENTE SCOLASTICO” con sottotitolo “COME HO SALVATO IL CONVITTO NAZIONALE DI ARPINO:IL CONVITTO DIFFUSO”. Hanno partecipato all’evento il Direttore del Museo Vitti di Atina Cesare Erario che ha organizzato la presentazione con il Patrocinio del Comune di Atina e della Provincia di Frosinone,Il Sindaco Adolfo Valente, l’Assessore Provinciale alla Cultura Luigi Vacana,la Dirigente Scolastica Anita Monti che ha coordinato magistralmente l’incontro intervistando puntualmente ed efficacemente l’autore Bernardo Maria Giovannone, già Dirigente Scolastico-Rettore. Tra gli altri sono stati presenti Il Dirigente Scolastico Carlo Salvucci e la docente Stefania di Troia. Un grande ringraziamento dal profondo del cuore a loro e anche ai Lions Club della Val di Comino presenti alla serata con il Presidente Domenico D’Antona ed altri soci tra cui il Segretario Raffaele Roncone e Domenico Tripodi. I Lions, in particolare, erano presenti per sostenere la diffusione del testo che, non solo, ha l’obiettivo di far conoscere una forte esperienza di Buona Scuola ma anche di supportare il Progetto Lions Interclub “CENTRO ADDESTRAMENTO CANI GUIDA PER NON VEDENTI” da realizzare nella nostra Zona/Provincia. Infatti i proventi dell’autore saranno devoluti per questa importante iniziativa umanitaria e sociale che ha raccolto già il sostegno degli altri club della zona che hanno partecipato alla presentazione di Cassino del 5 Novembre con il Presidente del Club Francesca Rosso insieme ad altri soci anche di altri club come Emanuele Miranda, Domenico Tripodi, Franco Colosimo di Frosinone nonché referente di Zona dei cani guida.

IL Presidente della Zona Lions Bernardo Maria Giovannone

