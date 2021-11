Il LGT C.S. Stefano Ruggeri lascia il Comando della Stazione Carabinieri di Castro dei Vosci

Il sottufficiale, di esperienza trentennale, ha ricoperto incarichi sia nel settore operativo sia nel settore logistico. Si arruola nell’Arma dei Carabinieri nel 1989 quale Carabiniere Effettivo e dopo il corso addestrativo svolto presso la Scuola Allievi di Campobasso viene assegnato alla Legione Carabinieri Toscana per l’impiego presso il Comando Stazione Carabinieri di Montepulciano (SI). Nel 1990, dopo appena un anno di servizio, risultato vincitore del concorso sottufficiali anno 1990/1992 frequenta il biennio formativo presso la Scuola Allievi Sottufficiali di Velletri e Firenze, e nel giugno 1992 viene trasferito al 5° Battaglione Emilia Romagna. Nel luglio 1993 viene trasferito al Comando Stazione Carabinieri di Bagno di Romagna (FC) ove permarrà con l’incarico di “Sottufficiale in Sottordine”. Nel settembre 1999 viene trasferito al Comando Compagnia Carabinieri di Latina quale addetto al Nucleo Operativo e Radiomobile – Aliquota Operativa dove vi permane fino al maggio del 2003 quando viene assegnato alla Sezione Operazioni e Logistica del Comando Provinciale di Latina. Nell’ottobre del 2006 avendo già maturato ampia esperienza nel settore logistico ed infrastrutturale è stato trasferito presso il Comando Legione Carabinieri Lazio – Ufficio Logistico ove, dopo la frequenza di specifici corsi di istruzione, ha ricoperto l’incarico di addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione. In tale carica permarrà fino al giugno 2010 quando viene trasferito al Comando Stazione Carabinieri di Ceprano in qualità di addetto. Nel settembre del 2011, la scala gerarchica che nel frattempo aveva avuto modo di apprezzare il lavoro svolto in qualità di sottufficiale addetto, viene designato quale Comandante della Stazione Carabinieri di Vallecorsa. Nel periodo di permanenza all’anzidetto Reparto, il Sottufficiale è stato particolarmente attivo sotto nel settore operativo tanto che i Comandanti pro tempore del Comando Interregionale “Podgora” e della Legione Carabinieri Lazio nell’apprezzare il lavoro svolto gli hanno tributato rispettivamente un Encomio Semplice del Comandante Interregionale ed Encomio Semplice del Comandante della Legione per la brillante risoluzione di due distinti casi di criminalità. In particolare una rapina in villa a danno di due anziani ed una rapina perpetrata ai danni di una gioielleria con contestuale recupero dell’intera refurtiva per un ammontare complessivo di € 500.000,00. Nel giugno del 2014, considerata l’ampia esperienza maturata nel settore logistico, assume il Comando della Sezione Operazione e Logistica del Comando Provinciale di Frosinone ove vi rimarrà fino al giugno del 2020 quando viene trasferito al Comando della Stazione Carabinieri di Castro dei Volsci. Il LGT C.S. RUGGERI Stefano, nonostante avesse da poco compiuto 52 anni, si trovava già all’apice della carriera sottufficiali ed avendo maturato tutti i requisiti necessari per la partecipazione al Concorso indetto dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri per la nomina a Sottotenente dell’Arma dei Carabinieri vi partecipa con profitto venendo giudicato idoneo acquisendo, di fatto, il grado di Sottotenente dell’Arma dei Carabinieri.

COMUNICATO STAMPA