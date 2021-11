Il LGT C.S. Raffarele De Somma lascia il Comando della Stazione Carabinieri di Fiuggi

Con la nomina ad Ufficiale, il neo Sottotenente Raffaele De Somma dopo un corso formativo presso i Reparti d’Istruzione dell’Arma dei Carabinieri verrà designato in un altro incarico presso un reparto dell’Arma.

Arruolatosi nel 1988, inizia la carriera da Carabiniere presso la Stazione Carabinieri di Chiusano S. Domenico (Av). Successivamente, dopo un biennio presso la Scuola Sottufficiali in Velletri e Firenze viene destinato nell’anno 1991, quale Vice Brigadiere, alla Compagnia Carabinieri di Alatri. Qui ha svolto l’incarico di Sottufficiale in sottordine alla Stazione, Capo equipaggio del Nucleo Radiomobile e Comandante della Stazione CC. di Alatri, incarico quest’ultimo che ha ricoperto sino al 2016 assumendo da quella data, l’incarico di Comandante del Nucleo Comando della Compagnia. Nel 2018 il trasferimento in Fiuggi quale Comandante.

Quale Comandante delle Stazioni Carabinieri di Alatri e Fiuggi ha diretto e portato a termine importanti operazioni di servizio.

Particolare efficace è stata l’azione di contrasto ai reati predatori ed allo spaccio di sostanze stupefacenti, come noto, difficili da perseguire e che provocano grande allarme sociale. Tra le tante operazioni svolte sotto la sua guida si ricordano per ultime le operazioni “SINERGY” ed “ANTICOLI” , finalizzate a contrastare lo spaccio di stupefacenti in Fiuggi nonché le altre e molteplici attività di contrasto alla micro criminalità che hanno portato ad ottimi risultati nell’ambito del controllo generale del territorio.

Il S. Tenente DE SOMMA nei lunghi anni trascorsi in ciociaria è stato particolarmente apprezzato dalla popolazione e dalle autorità locali per la spiccata professionalità e, soprattutto, umanità con cui si è saputo approcciare alle problematiche di servizio.

COMUNICATO STAMPA