IL LAZIO PROTAGONISTA AGLI INTERNAZIONALI BNL D’ITALIA

L’olio EVO in campo tra benessere, qualità e salute

Il Lazio torna protagonista, per il secondo anno consecutivo, agli Internazionali BNL d’Italia, in programma fino a domenica 17 maggio al Foro Italico di Roma. Un appuntamento tra i più prestigiosi del calendario tennistico mondiale, tappa chiave dei circuiti ATP Masters 1000 e WTA 1000, che richiama ogni anno i migliori atleti del ranking internazionale, insieme a operatori, media e pubblico da tutto il mondo, rappresentando una vetrina strategica per la promozione del territorio e delle sue eccellenze.

Regione Lazio e ARSIAL partecipano con uno spazio istituzionale interamente dedicato all’olio extravergine di oliva, realizzato in collaborazione con il Consorzio Olio di Roma IGP all’interno del Fan Village della manifestazione. Un presidio che valorizza una delle filiere simbolo dell’agroalimentare regionale, espressione di qualità, identità territoriale e innovazione produttiva.

La partecipazione agli Internazionali BNL d’Italia si inserisce in una strategia organica di promozione che punta a intercettare contesti ad alta visibilità e forte attrattiva, con l’obiettivo di creare nuove opportunità per le imprese, consolidare relazioni e raccontare un modello produttivo competitivo e riconoscibile.

Nel corso della manifestazione, lo spazio istituzionale del Lazio sarà animato da degustazioni dedicate all’olio extravergine di oliva, affiancate da momenti di incontro rivolti a operatori, stakeholder e pubblico internazionale. Le attività offriranno l’opportunità di approfondire le caratteristiche distintive dell’olio laziale, con particolare attenzione alla qualità delle produzioni certificate e al legame con i territori di origine. Un’azione che conferma l’impegno di Regione Lazio e ARSIAL nella valorizzazione integrata di un territorio capace di unire sport, turismo e agroalimentare in un racconto coerente e competitivo.

L’oliveto del Lazio

Presente in tutto il territorio regionale, l’olivo definisce il paesaggio agricolo del Lazio e ne accompagna da secoli la storia produttiva. Dalle colline interne alla fascia costiera, la coltivazione ha modellato sistemi agricoli e comunità rurali, mantenendo una funzione economica, ambientale e sociale. Oggi l’oliveto laziale rappresenta un sistema territoriale strutturato e riconoscibile, capace di unire produzione, tutela del suolo e identità culturale, contribuendo alla stabilità idrogeologica, alla conservazione del paesaggio e alla biodiversità.

Il comparto conta oltre 42.000 aziende, circa 83.000 ettari di superficie olivetata – di cui 12.000 biologici – e una produzione potenziale annua di circa 20.000 tonnellate di olio extravergine, con una rete di oltre 300 frantoi attivi, distribuiti nei principali territori olivicoli della regione. Il sistema si distingue per qualità e biodiversità, con 20 varietà autoctone tutelate e un articolato sistema di denominazioni che include le DOP Canino, Tuscia, Sabina e Colline Pontine, l’IGP Olio di Roma e l’Oliva di Gaeta DOP, affiancate da numerosi oli monovarietali riconosciuti tra i prodotti agroalimentari tradizionali. Un insieme che restituisce un’identità produttiva solida e ben definita.

Oggi questo sistema è chiamato a rafforzare il proprio posizionamento per affrontare un mercato sempre più competitivo e in trasformazione. In questo contesto, iniziative come quella degli Internazionali BNL d’Italia rappresentano un’opportunità concreta per consolidare la presenza dell’olio laziale nei contesti ad alta visibilità internazionale.