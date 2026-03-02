IL LAZIO IN VETRINA A SOL2EXPO, QUALITÀ E VISIONE INTERNAZIONALE PER L’OLIO EXTRAVERGINE REGIONALE

La Regione Lazio ancora protagonista a SOL2EXPO – Full Olive Experience, la manifestazione internazionale dedicata all’olio extravergine di oliva inaugurata oggi a Verona Fiere. Un appuntamento di riferimento per produttori, buyer, operatori Horeca e stampa specializzata, che riunisce ogni anno i principali attori del settore a livello nazionale e internazionale.

Regione Lazio e ARSIAL partecipano con uno spazio istituzionale e una collettiva di 12 realtà del comparto olivicolo regionale, espressione dei diversi territori produttivi del Lazio. Una presenza che conferma l’impegno a rafforzare il posizionamento dell’olio laziale nei mercati strategici e a sostenere concretamente le imprese in un percorso di crescita fondato su qualità, tracciabilità e identità territoriale.

La partecipazione a SOL2EXPO si inserisce in una strategia strutturata di promozione e valorizzazione delle filiere regionali, con l’obiettivo di favorire nuove opportunità commerciali, consolidare relazioni con operatori qualificati e raccontare un modello produttivo che unisce tradizione, innovazione e sostenibilità.

Incontri e degustazioni B2B

Nel corso della manifestazione, che durerà fino al 3 marzo, lo spazio del Lazio sarà animato da un programma di degustazioni guidate e incontri B2B dedicato primariamente a buyer internazionali.

Le aziende partecipanti avranno l’opportunità di presentare le proprie etichette attraverso sessioni di assaggio mirate, incontri commerciali preorganizzati e momenti di networking con importatori, distributori e operatori del canale Horeca. Un lavoro puntuale di matching tra domanda e offerta, finalizzato a creare contatti concreti e nuove prospettive di mercato per l’olio extravergine laziale.

Le degustazioni saranno dedicate alle principali espressioni dell’olivicoltura regionale, alla sostenibilità delle pratiche agronomiche e alla valorizzazione del legame tra prodotto e territorio.

«La partecipazione a SOL2EXPO rappresenta un tassello fondamentale della strategia regionale a sostegno dell’agricoltura laziale. Investire nella promozione significa rafforzare la competitività delle nostre imprese, valorizzare le produzioni di eccellenza e consolidare la sovranità alimentare del territorio. L’olio extravergine del Lazio è espressione di qualità, identità e tradizione, ma anche di innovazione e capacità imprenditoriale. Come Regione continuiamo a lavorare per creare le condizioni affinché le aziende possano crescere, strutturarsi e affrontare con successo le sfide dei mercati internazionali» – dichiara l’Assessore all’Agricoltura, alla Sovranità Alimentare e al Bilancio della Regione Lazio, Giancarlo Righini.

«SOL2EXPO – commenta il Presidente di ARSIAL Massimiliano Raffa – è il contesto in cui la qualità si misura con il mercato internazionale. Le aziende che portiamo a Verona rappresentano un sistema solido e maturo, capace di dialogare con buyer e operatori specializzati. Il nostro obiettivo è trasformare la visibilità in relazioni commerciali stabili, affiancando le imprese in un percorso di crescita strutturato, che renda il Lazio sempre più protagonista nel panorama oleario mondiale»

«Negli stessi giorni – prosegue Raffa – con la partecipazione a Taste of Italy a Houston, in Texas, lavoriamo sull’internazionalizzazione dell’intero comparto agroalimentare regionale e sul rafforzamento dell’export verso gli Stati Uniti. La nostra è un’azione coerente, che amplia il raggio della promozione e sostiene le imprese laziali nei mercati più dinamici».

SOL Expo – La collettiva

Lo spazio istituzionale di Regione Lazio – ARSIAL ospita 12 realtà dell’olivicoltura regionale. La collettiva rappresenta uno spaccato delle diverse aree produttive del Lazio e offre una panoramica articolata delle produzioni regionali, tra aziende agricole, cooperative e consorzi di tutela.

OLIVICOLA DI CANINO COOP. AGR. – Canino (VT)

OLIO SANT’ANNA – Veroli (FR)

SOLATIA FARM – Cisterna di Latina (LT)

SILVAE – Itri (LT)

AZIENDA AGRICOLA ALFREDO CETRONE – Sonnino (LT)

CASINO RE – Sonnino (LT)

COLLE BAGNOLI – Sonnino (LT)

LA ROSCIOLA – San Vito Romano (RM)

VILLA CAVALLETTI – Grottaferrata (RM)

AGRICOLA SALONE – Roma (RM)

LA MOLA – Roma (RM)

CONSORZIO DI TUTELA OLIO DI ROMA IGP – Roma (RM)

Taste of Italy – Houston

Parallelamente alla partecipazione a SOL2EXPO, Regione Lazio e ARSIAL sono presenti negli Stati Uniti con una collettiva di 13 imprese a Houston (Texas) per Taste of Italy, iniziativa dedicata alla promozione dell’eccellenza agroalimentare italiana sul mercato nordamericano.

Le aziende laziali sono protagoniste di degustazioni e incontri con operatori e buyer locali, in un contesto mirato alla valorizzazione delle produzioni di qualità. La presenza a Houston amplia la proiezione internazionale del sistema agroalimentare regionale e consolida il lavoro di promozione sui mercati esteri avviato dall’Agenzia.

Un’azione coordinata che conferma l’impegno di Regione Lazio e ARSIAL nel sostenere le imprese sui mercati esteri, ampliando le opportunità commerciali e la visibilità internazionale del territorio.