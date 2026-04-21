Il Lazio è la decima regione italiana per passione alla lettura: lo dice il Book Lover Index 2026

Per la Giornata Mondiale del Libro, il Book Lover Index 2026 di Casinos.com assegna al Lazio il decimo posto in Italia: punteggio di 73,6 su 100, nono per quota di lettori ISTAT.

Il Lazio è la decima regione italiana per passione alla lettura. È quanto emerge dal Book Lover Index (BLI) 2026, l’indice elaborato da Casinos.com in occasione della Giornata Mondiale del Libro del 23 aprile, che misura la passione per la lettura nelle 20 regioni italiane combinando dati ISTAT e tre indicatori Google basati sul volume di ricerche online: “libri da leggere”, “libreria online” e “audiolibri”.

Con il 44,4% dei residenti che ha letto almeno un libro nel tempo libero nell’ultimo anno, il Lazio è nono in Italia per quota di lettori secondo l’ISTAT, a pari merito con la Toscana. Nel BLI scende al decimo posto con un punteggio di 73,6 su 100, penalizzato da un dato sugli audiolibri tra i più bassi del Centro-Nord.

Forte sull’online, debole sull’audio

I dati Google Trends raccontano un Lazio con un profilo altalenante. Per “libreria online” ottiene 81/100, sesto posto nazionale: i laziali acquistano libri online più della maggior parte degli italiani. Per “libri da leggere” raggiunge 79/100, nella media.

Il punto debole è “audiolibri”: 71/100, dodicesimo posto nazionale, il punteggio più basso tra tutte le regioni del Centro-Nord. Roma acquista e legge, ma il formato audio stenta a decollare rispetto al resto del Centro-Nord.

Il profilo del lettore laziale

Il lettore laziale è un acquirente digitale attivo, con una propensione all’acquisto online di libri superiore alla media nazionale. Roma, con la sua densità di librerie indipendenti, catene editoriali e una vita culturale tra le più ricche d’Italia, genera un lettore abituato a cercare e comprare.

Il dato sugli audiolibri racconta però una città ancora legata alla lettura tradizionale: in una metropoli dove i tempi di spostamento sono lunghi ma spesso caotici, il formato audio non ha ancora sfondato come nelle regioni del Nord. Un gap che i prossimi anni potrebbero colmare.

Metodologia

Il Book Lover Index (BLI) 2026 è un indice composito elaborato da Casinos.com Italia su dati pubblici. Combina la percentuale regionale di lettori rilevata dall’ISTAT nell’indagine “Aspetti della vita quotidiana” (peso 50%), normalizzata su scala 0-100 rispetto al range min-max nazionale, con tre indicatori Google Trends riferiti agli ultimi cinque anni per sottoregione Italia: “libri da leggere” (peso 20%), “libreria online” (peso 15%) e “audiolibri” (peso 15%). Il punteggio finale è espresso su scala 0-100.