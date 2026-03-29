IL LAZIO ALLA FIERA DEL CICLOTURISMO DI PADOVA: PERCORSI, BORGHI E SOSTENIBILITÀ AL CENTRO DELL’OFFERTA REGIONALE

Per la prima volta la Regione Lazio partecipa alla Fiera del Cicloturismo, in programma a Padova dal 27 al 29 marzo 2026, punto di riferimento nazionale e internazionale per il turismo in bicicletta e per la promozione di un modello di viaggio slow, outdoor, active ed enogastronomico.

L’offerta turistica del Lazio si è presentata con un focus sui temi strategici della sostenibilità, dell’accessibilità, della valorizzazione della natura e della pratica sportiva, raccontando un territorio ricco di percorsi, borghi e itinerari da scoprire su due ruote.

«La partecipazione del Lazio alla Fiera del Cicloturismo rappresenta un’importante occasione per promuovere un modello di turismo sostenibile e di qualità, capace di valorizzare i nostri territori in maniera autentica e diffusa. Il cicloturismo è un segmento in forte crescita che unisce sport, benessere e scoperta, contribuendo allo sviluppo economico locale e alla promozione dei nostri borghi, delle aree interne e delle eccellenze enogastronomiche», ha dichiarato Elena Palazzo, assessore al Turismo, allo Sport e all’Ambiente.

«Un modello che può sicuramente portare risultati importanti: come Regione Lazio abbiamo presentato una visione moderna della ciclabilità del Lazio e del turismo di prossimità. Un’offerta pronta a valorizzare le infrastrutture ciclopedonali del Lazio, percorse da turisti, pellegrini e appassionati, con l’idea di mettere in rete le infrastrutture sostenibili e di rilanciare anche le aree interne della regione, comprese quelle colpite dai sismi del 2016», ha aggiunto Manuela Rinaldi, assessore ai Lavori Pubblici, alle Politiche di Ricostruzione, alla Viabilità e alle Infrastrutture.

La presenza della Regione Lazio, insieme ad Anci Lazio, FIAB – Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta e ad alcune realtà territoriali, ha ottenuto un grandissimo riscontro da parte del pubblico che ha affollato lo stand. Questo ha consentito di raccontare le molteplici sfaccettature del cicloturismo attraverso un ricco programma di appuntamenti.

Diversi gli incontri in calendario presso il Forum, che hanno visto la partecipazione di operatori e professionisti del settore provenienti dall’Italia e dall’estero: si è parlato di impatto economico del cicloturismo sui territori, progettazione di ciclovie e sentieri, iniziative per avvicinare le persone all’uso della bicicletta e valorizzazione dei territori attraverso eventi e festival dedicati.

All’interno del programma anche Talks tematici dedicati a vie, ciclabili, ciclovie e sentieri, ai racconti di viaggio e ai consigli pratici per organizzare esperienze in bicicletta.