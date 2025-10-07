IL LAZIO AL TTG DI RIMINI: MASTER CLASS DI GELATO ARTIGIANALE, DEGUSTAZIONI DI OLIO EVO E DIBATTITI SUL TURISMO DI DOMANI

Palazzo: «Obiettivo valorizzare le nostre eccellenze e captare nuove tendenze di mercato».

La Regione Lazio anche quest’anno parteciperà in modalità congiunta con Roma Capitale alla 62° edizione della manifestazione turistica TTG Travel Experience, in programma a Rimini dall’8 al 10 ottobre 2025. Lo spazio espositivo, uno stand di 672 mq, ospiterà 83 imprese turistiche, 48 accreditate con la Regione Lazio, 35 con Roma, oltre a dieci DMO (enti che riuniscono soggetti pubblici e privati incaricati di gestire, sviluppare e promuovere un’area specifica come destinazione turistica) del territorio regionale che in questa nuova edizione avranno la possibilità di confrontarsi con le più recenti realtà di mercato del turismo. Le tre giornate saranno ricche di eventi, animazione e di presentazioni finalizzate a esplorare le eccellenze del nostro territorio, legato quest’anno al Giubileo 2025. Focus dell’edizione 2025 del TTG è “Awake”, ovvero rinascita, risveglio inteso come capacità di adattarsi alle nuove tendenze del viaggio.

Per l’occasione è stato elaborato un palinsesto ricco di conferenze e presentazioni, incentrato su temi quali i nuovi turismi immersivi, la città di Rieti capitale della cultura 2026 insieme a L’Aquila, gli Europei Under 18 di Atletica leggera e molti altri. Le DMO saranno protagoniste durante le tre giornate nella presentazione dei loro prodotti e offerte turistiche di maggior rilievo e di novità assolute.

A tutti i visitatori dello stand verrà offerta la possibilità di assistere a diverse masterclass di gelato artigianale affidate a maestri gelatai, con assaggi dei diversi gusti rappresentativi di ciascuna provincia del Lazio, dal sedano di Sperlonga alla nocciola della Tuscia passando per la ricotta romana. Previste degustazioni dei differenti tipi di olio EVO provenienti dai migliori oleifici di tutta la regione. Chiuderà le tre giornate un interessante panel sull’intelligenza artificiale incentrata sul focus della fiera.

«La partecipazione della Regione Lazio al TTG di Rimini rappresenta un’occasione strategica per mostrare al mondo la straordinaria ricchezza del nostro territorio, in un anno così speciale come quello del Giubileo 2025. Con uno stand condiviso e una presenza corale di imprese e DMO vogliamo dare un segnale forte di unità e di capacità di fare sistema. Offriamo alle imprese del territorio una vetrina di prestigio per mostrare la qualità dei prodotti e dell’accoglienza locale. È questa la chiave per valorizzare le nostre eccellenze e intercettare le nuove tendenze del turismo internazionale, puntando su esperienze autentiche, sostenibilità e innovazione», dichiara l’assessore al Turismo, allo Sport e ai Cambiamenti climatici della Regione Lazio, Elena Palazzo.