Il IV Congresso Nazionale conferma l’avvocato Giacomelli alla guida di Codici

“Vogliamo promuovere un consumo critico, informato e solidale”, dichiara il Segretario Nazionale

Al termine di una tre giorni intensa, caratterizzata da importanti approfondimenti su tematiche di strettissima attualità dalle pesanti ricadute sui consumatori, il Congresso Nazionale di Codici ha riconfermato l’avvocato Ivano Giacomelli quale Segretario Nazionale. Presso l’Hotel Villa Mercede a Frascati (Roma), questa mattina si sono svolte le votazioni per il rinnovo delle cariche dell’Associazione, che nella figura apicale registra una conferma.

“Ringrazio i Delegati Regionali per la fiducia che mi hanno voluto accordare con la rielezione, che ovviamente mi riempie di orgoglio”, il primo commento di Ivano Giacomelli. Il Segretario Nazionale ha, quindi, tracciato i prossimi passi che attendono l’Associazione, indicando obiettivi e sfide.

Il Congresso ha adottato il Documento Programmatico Integrato 2025–2030, una vera e propria roadmap che definisce gli impegni dell’Associazione su fronti cruciali:

Tutela digitale e cybersicurezza – Codici avvierà un Osservatorio dei Consumatori sull’IA, promuoverà campagne contro le truffe online e chiederà una regolamentazione più stringente sulla profilazione e l’uso dei dati personali.

Welfare e sanità – Sarà rilanciata la campagna Indignamoci, con sportelli digitali e territoriali per garantire l’accesso ai servizi pubblici. Forte attenzione anche alla sanità universale e al contrasto della povertà sanitaria.

Famiglie e indebitamento – Continuerà la campagna Voglio Papà per l’equità genitoriale. Verranno sviluppati strumenti per combattere il sovraindebitamento e per rappresentare le piccole imprese, spesso escluse dai canali di tutela.

Finanza etica – L’Associazione si impegna a spingere per una finanza al servizio dell’economia reale, con attenzione a PMI, lavoro e investimenti produttivi. “Basta finanza speculativa, servono regole nuove”, è il monito del Segretario.

Ambiente e greenwashing – Codici rafforza il suo ruolo di watchdog ambientale, lottando contro le pratiche ingannevoli e promuovendo trasparenza e verificabilità nelle comunicazioni ambientali.

Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) – Una delle sfide più ambiziose. CODICI intende trasformarle in strumenti di partecipazione democratica, inclusione sociale e lotta alla povertà energetica. Campagne educative e percorsi di formazione civica saranno parte del piano operativo.

Il ruolo della rete e delle azioni collettive

Codici potenzierà i propri sportelli territoriali, formati da esperti in diritto, mediazione e contrattualistica, per intercettare bisogni emergenti e guidare i cittadini nella difesa dei propri diritti. Aumenteranno anche le azioni collettive, come strumento per controllare il mercato e affermare legalità ed equità nei settori strategici.

Una visione forte per un consumo consapevole

Il Congresso ha ribadito un messaggio chiaro: la tutela dei consumatori è un dovere civile, non solo giuridico. “Vogliamo promuovere un consumo critico, informato e solidale – ha concluso Giacomelli –. Solo così potremo costruire un’economia davvero al servizio delle persone”.