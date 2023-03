Il gruppo “Uniti per Ferentino” a sostegno della candidatura a sindaco dell’avvocato Piergianni Fiorletta

Il gruppo “Uniti per Ferentino”, costituito da Giuseppe Virgili, Nicola Dell’Olio, Giuseppe Patrizi e Paola Fiorini (nella foto) nella giornata di martedì 28 febbraio 2023, ha deciso all’unanimità di scendere in campo in occasione delle prossime Primarie del centrosinistra e sostenere la candidatura a sindaco dell’avvocato Piergianni Fiorletta.

Tale decisione è stata raggiunta al termine di una serie di incontri e di discussioni avventure tra le parti, nel pieno rispetto dei principi democratici richiesti e sostenuti già in precedenza dal gruppo “Uniti per Ferentino”, che ha visto nel candidato Fiorletta la figura migliore per poter rappresentare il ruolo di futuro sindaco della città di Ferentino. “Uniti per Ferentino”, ringrazia per la fiducia e la stima il candidato Fiorletta e dichiara di mettersi subito al lavoro, per proseguire nel percorso politico già in passato intrapreso in ambito amministrativo, con risultati evidenti e proficua collaborazione con gli enti e e le associazioni del territorio. La lista “Uniti per Ferentino”, si propone di creare i presupposti per la crescita costante e condivisa dell’intero territorio, proponendo una progettazione sinergica tra le parti, sempre nel rispetto dell’ambiente e rivolta alla crescita economica, sociale e turistica della città di Ferentino.

