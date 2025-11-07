Il Gruppo Tersigni inaugura l’Open Center Sora

L’appuntamento domenica 16 Novembre 2025 in via Roccatani a Sora. Sora è in procinto di accogliere una novità destinata a ridefinire il concetto di polo multifunzionale nel territorio. Il Gruppo Tersigni è lieto di annunciare l’inaugurazione ufficiale dell’atteso “Open Center Sora”, una struttura all’avanguardia che promette di diventare un hub dinamico e centrale per l’intera comunità, combinando servizi commerciali, finanziari e, soprattutto, un polo di eccellenza sanitaria. Il taglio del nastro è fissato per Domenica 16 Novembre 2025, alle ore 18:00, in Via Roccatani 10/12. Questo evento non sarà solo una cerimonia, ma il culmine di una giornata interamente dedicata al benessere e alla qualità della vita. S-Medical Group: La nuova frontiera della Sanità Integrata Il cuore pulsante dell’Open Center è l’inaugurazione del S-Medical Group, un ambizioso centro sanitario multidisciplinare che si estende su oltre 3.000 mq. Medical Group Italia ha investito in un modello di sanità evoluto, basato su innovazione tecnologica, qualità clinica e centralità della persona. Con un’équipe di oltre 200 professionisti e più di 60 branche specialistiche, S-Medical Group si posiziona come un punto di riferimento unico nel territorio, offrendo: • Poliambulatorio specialistico e pediatrico, con percorsi per ogni fascia d’età • Diagnostica per immagini di ultima generazione: risonanza magnetica aperta, MOC DEXA, ecografie, mammografia 3D, radiologia digitale • Laboratorio Analisi Cliniche interno, per diagnosi rapide e affidabili • Fisioterapia e Riabilitazione avanzata, con tecnologie dedicate a riabilitazione neurologica, ortopedica, respiratoria e posturale • Centro Multi Servizi Pediatrico, con neuropsicomotricità, logopedia, psicologia infantile e nutrizione clinica • Odontoiatria integrata, con chirurgia orale, ortodonzia, implantologia e sedazione cosciente • Medicina dello Sport, per certificazioni, follow-up e recupero post-infortunio • Podologia specialistica, per la cura del piede e della caviglia • Osteopatia, anche in età pediatrica, gravidanza e post-parto • Trauma Center, per gestione integrata e immediata di traumi MG Beauty Clinic – Benessere, scienza e cura estetica All’interno della struttura nasce anche MG Beauty Clinic, centro d’eccellenza dedicato alla medicina estetica, rigenerativa e dermatologica, dove salute, benessere e bellezza convivono in percorsi clinici integrati: • Medicina Estetica Avanzata (viso e corpo) • Chirurgia Plastica Estetica e Ricostruttiva • Laser epilazione definitiva • Medicina Rigenerativa • Fisioestetica dermatofunzionale • Dermatologia clinica e digitale • Medicina Vascolare • Tricologia medica • Salute Intima e Sessuale • Nutrizione Clinica Personalizzata S-Medical Group è anche un luogo di lavoro integrato per i professionisti della salute. La struttura è pensata per favorire la sinergia tra specialisti e promuovere percorsi condivisi di diagnosi, prevenzione e cura. “SMedical Group nasce da una visione concreta: offrire un modello sanitario moderno, inclusivo e integrato. Un luogo dove medicina, scienza e benessere si incontrano”, dichiara il Presidente Alberto Zovini. Non solo Salute: Un Hub di Servizi per la Famiglia L’Open Center Sora è stato progettato per servire la famiglia a 360 gradi. Oltre al polo sanitario, la struttura vedrà l’apertura di uno sportello Bancomat della Banca Popolare del Cassinate (BPC), garantendo facile accesso ai servizi finanziari essenziali. Per gli imprenditori e i professionisti, l’Open Center rappresenta anche una notevole opportunità di business: sono ancora disponibili in locazione spazi commerciali e direzionali all’avanguardia, invitando chi desidera far parte di questo polo strategico a prendere contatto con il Gruppo Tersigni. Una Giornata per la Comunità L’inaugurazione delle ore 18:00 sarà preceduta da un’intera giornata (dalle 09:00 alle 20:00) dedicata al tema della salute e del benessere, con seminari tematici gratuiti e aperti al pubblico. Un chiaro segnale dell’orientamento del Gruppo Tersigni a essere un vero e proprio hub al servizio della qualità della vita. La cittadinanza, le autorità e i potenziali partner commerciali sono invitati a partecipare a questo evento significativo, che segna un importante passo in avanti per l’offerta di servizi moderni e completi sul territorio di Sora. Dettagli dell’Evento: Quando: Domenica 16 Novembre 2025 Orario Eventi/Seminari: 09:00 – 20:00 Taglio del nastro ufficiale: Ore 18:00 Dove: Open Center Sora (Via Roccatani, 10/12 – Sora FR)

