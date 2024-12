“Il Gruppo Territoriale del M5S di Ceccano: impegno per la Comunità e il Bene Comune”

Il Gruppo Territoriale del Movimento 5 Stelle di Ceccano ribadisce il proprio impegno a favore della comunità con una serie di iniziative mirate alla trasparenza, alla legalità, al potenziamento dei servizi sociali e alla tutela dell’ambiente. Convinti che il bene comune debba essere difeso e tutelato, affermiamo con determinazione: “Noi ci saremo!”

Nel quadro di un momento storico in cui è necessario ricostruire il legame tra le istituzioni e i cittadini, il Movimento 5 Stelle di Ceccano si propone come un punto di riferimento per tutti coloro che desiderano una politica responsabile e orientata alle reali esigenze della comunità.

Le nostre priorità includono:

• Trasparenza e legalità, per garantire una gestione pubblica chiara e accessibile, in cui i cittadini possano avere fiducia.

• Potenziamento dei servizi sociali, affinché nessuno resti indietro e si costruisca una comunità solidale e inclusiva.

• Tutela dell’ambiente, attraverso azioni concrete per salvaguardare il nostro territorio e promuovere uno sviluppo sostenibile.

Il Movimento 5 Stelle di Ceccano è aperto al dialogo e alla collaborazione con tutte le forze politiche e civiche che condividano l’obiettivo di mettere al centro il bene della nostra comunità. Siamo convinti che solo attraverso un impegno collettivo e la condivisione di valori comuni sia possibile raggiungere risultati concreti per il territorio.

Invitiamo i cittadini, le associazioni e le realtà locali a unirsi a noi in questo percorso di cambiamento, perché solo insieme possiamo costruire un futuro migliore per Ceccano.

On. Ilaria Fontana, Coordinatrice Provinciale M5S, Giuseppe Santodonato, Rappresentante del GT Ceccano