Il Gruppo Sora 2.0 ricorda le vittime delle Marocchinate

Si è svolta stamani alle 11, all’interno del cimitero cittadino di Sora, la manifestazione patriottica denominata “Giornata Nazionale in Memoria delle Vittime delle Marocchinate”,in realtà prevista per il 18 maggio, ma anticipata per motivi organizzativi, volta ad onorare la memoria delle donne e gli uomini, che nel periodo 1943-1944 subirono violenze sessuali da parte delle truppe coloniali francesi. Vicende terribili, conosciute con il termine “Marocchinate”.

L’evento si è svolto alla presenza di diverse associazioni e semplici cittadini.

«È stata una cerimonia semplice e molto partecipata – dichiara Roberto Mollicone, promotore dell’iniziativa, una cerimonia con la quale abbiamo ricordato degnamente il sacrificio delle donne e degli uomini italiani, abusati sessualmente, derubati, seviziati dai militari magrebini francesi nel 1943-1944. Il prossimo passo sarà quello di coinvolgere le istituzioni, affinché a queste vittime venga dedicato uno spazio pubblico, una via, oppure un parco della nostra città, come segno tangibile di vicinanza a chi quel dramma lo visse in prima persona. Un sentito ringraziamento va a chi ha partecipato e non ha voluto dimenticare una storia per troppo tempo taciuta.