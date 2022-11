Il Gruppo Sora 2.0 ricorda gli eroi del 4 novembre 1918

Il 4 novembre 1918, viene ricordato come il giorno della vittoria dell’ Italia contro l’ esercito Austro-Ungarico, nella Prima Guerra Mondiale. Lo scontro decisivo ebbe luogo tra il Monte Grappa e le sponde del fiume Piave, con la battaglia di Vittorio Veneto che sancí definitivamente la vittoria dell’ esercito italiano. In ricordo di quegli eventi ogni anno viene celebrata la giornata nazionale delle forze armate, e dei militari caduti. Anche l’ associazione Sora 2.0, intende onorare la memoria dei tanti soldati caduti, che il presidente Roberto Mollicone spiega così : ” In prossimità del 4 novembre, la nostra associazione deporrà una corona di fiori ed un tricolore, ai piedi del monumento ai soldati caduti, posto all’ interno del nostro cimitero. Un gesto simbolico ma per noi molto significativo, che ha come scopo quello di onorare al meglio il sacrificio di migliaia di giovani soldati italiani, morti per difendere la nostra patria dall’ esercito invasore. Una vittoria che ogni anno noi celebriamo con immenso orgoglio, spinti da quel forte senso di appartenenza che ormai ci contraddistingue. Impossibile dimenticare le gesta eroiche dei tanti soldati italiani che, dal Monte Grappa alle sponde del fiume Piave, difesero questo paese da chi provò inutilmente ad occuparlo. Chiederemo ai professori di ricordare quel sacrificio di cui il nostro tricolore resta l’ unico simbolo, in un tempo in cui valori come coraggio e patriottismo vanno via via perdendosi. È giusto che i giovani d’ oggi sappiano quanto sangue è stato versato per difendere questo paese, e se qualcuno cerca di dimenticare noi saremo lì a ricordarglielo”.

COMUNICATO STAMPA

