Il gruppo estivo delle parrocchie di Veroli centro visita i Carabinieri di Frosinone

Stamattina circa 80 ragazzi del gruppo estivo delle parrocchie di Veroli ed i loro tutor hanno effettuato una visita didattica al Comando Provinciale dei Carabinieri di Frosinone.Accolti dal Ten. Col. Riccardo Turchetti, Capo dell’Ufficio Comando del Provinciale di Frosinone, i ragazzi hanno dapprima visionato un filmato illustrativo dei compiti Istituzionali dell’Arma e dei vari Reparti di cui si compone, visitando per circa un’ora gli ambienti della Caserma intitolata al Car. MOVM Alberto LA ROCCA.Nel corso della visita, il Maggiore Paolo di Napoli e il Luogotenente Giuseppe Passaretti – rispettivamente Comandante della Compagnia e della Stazione Carabinieri di Frosinone – hanno mostrato ai ragazzi come le pattuglie che operano sul territorio interagiscono con la Centrale Operativa, che è il Reparto dei Carabinieri che riceve le chiamate di emergenza e coordina gli interventi, e come vengono effettuati i controlli di routine sulle strade.I giovani visitatori hanno quindi assistito ad una dimostrazione delle attività di fotosegnalamento e di rilevamento delle impronte delle persone sottoposte ad identificazione. I ragazzi hanno potuto anche osservare da vicino i mezzi in dotazione al Nucleo Operativo e Radiomobile, salendo a bordo delle autovetture e dei motoveicoli utilizzati dal servizio di pronto intervento dell’Arma.I bambini, curiosi ed attenti, hanno posto tante domande ai Carabinieri, tra le quali, a destare il maggiore interesse, l’evoluzione nel tempo dei luoghi di detenzione dei soggetti arrestati, le norme della circolazione stradale – l’uso del telefono durante la guida dei veicoli, l’abuso delle bevande alcooliche, l’eccesso di velocità durante la guida, nonché l’utilizzo della pistola elettrica “TASER” e le indagini finalizzate all’identificazione dei soggetti autori di furti.

Correlati