Il gruppo consiliare NOI PER TORRICE dà appuntamento alla cittadinanza

Un brindisi per augurare buon Natale e felice anno nuovo ma anche per confrontarsi sul futuro di Torrice e per portare a conoscenza la cittadinanza di quanto accade all’interno del palazzo comunale. E’ questa l’iniziativa del gruppo consiliare Noi per Torrice che dà a tutti appuntamento a domenica prossima:

“Il Gruppo Noi per Torrice invita tutta la cittadinanza al nostro tradizionale appuntamento Natalizio. È l’occasione non solo per un brindisi e per stare insieme ma per confrontarci sulla nostra attività consiliare ed informare la cittadinanza di ciò che avviene all’interno dell’ente. Vi aspettiamo tutti domenica 17 Dicembre alle ore 18:00 presso il Ristorante Fratelli Testani“.

Lo dichiarano in una nota i consiglieri del Gruppo Noi per Torrice Fabrizio De Santis, Valtere Tallini e Giammarco Florenzani.

COMUNICATO STAMPA