Il Gruppo Consiliare Noi per Torrice augura Buon Natale e felice anno nuovo alla cittadinanza

Il Gruppo Consiliare Noi per Torrice, nel rinnovare il proprio impegno al servizio della comunità, rivolge a tutte le cittadine e a tutti i cittadini torriciani i più sentiti auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo, con l’auspicio che le festività possano essere occasione di serenità, condivisione e fiducia per il futuro.

In questo spirito di vicinanza e dialogo con la cittadinanza, il Gruppo Consiliare invita tutta la popolazione a partecipare a un Brindisi di Auguri, che si terrà martedì 23 dicembre alle ore 18:00 presso il Ristorante Fratelli Testani.

L’incontro rappresenterà un momento conviviale per scambiarsi gli auguri natalizi e rafforzare il legame tra istituzioni e comunità, nel segno della partecipazione e dell’impegno condiviso per il bene di Torrice.

I Consiglieri Comunali del Gruppo Noi per Torrice rinnovano l’augurio di festività serene e di un nuovo anno ricco di salute, solidarietà e opportunità per tutta la cittadinanza.

I CONSIGLIERI COMUNALI DEL GRUPPO NOI PER TORRICE Fabrizio De Santis – Valtere Tallini – Giammarco Florenzani – Marco Stirpe