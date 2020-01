Il grasso sulla pancia fa male alla salute. Anche se si è magri

Il grasso, è cosa nota, fa male alla salute, aumentando il rischio di malattie cardiache, diabete di tipo 2 (o alimentare) e alcuni tipi di tumore. Quel che è meno noto è che anche chi è magro ma ha del grasso concentrato sulla pancia è a rischio, soprattutto se si tratta di donne in menopausa. A puntare il dito contro il grasso addominale o viscerale, ovvero quei chili di troppo che si concentrano attorno ad organi importanti come il pancreas, il fegato e l’intestino, è uno studio pubblicato sulla rivista scientifica Jama Network e condotta su un campione di oltre 150mila donne seguite per vent’annni.I ricercatori americani hanno osservato la stretta relazione tra grasso addominale e rischio di malattie metaboliche, cardiovascolari e tumori. A prescindere dall’indice di massa corporea o BMI (quel dato che si ottiene dividendo il peso di una persona per il quadrato della sua altezza e che indica se una persona è normopeso, sottopeso o sovrappeso), a fare la differenza anche nelle persone normopeso è proprio il grasso addominale. Se anche una persona è normopeso a livello di BMI, ovvero il suo indice è compreso tra 18,5 e 24,9, ma ha le rotondità a livello di pancia, i rischi per cuore e salute in generale sono gli stessi di una persona obesa.In passato altri studi avevano sottolineato l’importanza della circonferenza vita a livello di salute, ma questo è il primo studio che si concentra non su persone sovrappeso o obese, bensì su persone normopeso. A fare la differenza è anche la presenza o meno di muscoli, dal momento che questi bruciano energia. Minore è la massa muscolare, peggiore è la situazione a livello di salute. Anche se si è magri.

foto e fonte gazzetta.it