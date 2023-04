Il grande cuore dell’Accademia Kronos

Roma, nell’ospedale più grande della Capitale, donando zainetti e colombe ai “piccoli guerrieri”

Un grande gesto quello realizzato nella mattinata di ieri presso l’Ospedale Gemelli di Roma dall’Accademia Kronos sezione provinciale di Frosinone e sezione di Roma Nord. L’Accademia Kronos insieme all’Associazione Centro Turistico Acli aps “A.Gemelli” ed al CSEN (Centro Sportivo Educativo Nazionale), ha donato ai bambini ricoverati nel reparto pediatrico, 100 zainetti e 100 colombe artigianali offerte dal forno Tofani di Valmontone. I volontari dell’A.K. erano coordinati dal comandante Armando Bruni, il CSEN rappresentato dal Presidente Francesco Proietti e dal Dirigente Maurizio D’Oriano e l’A.C.T. Acli aps dal Presidente Francesco Di Trani. “Quest’iniziativa – ha spiegato il comandante Armando Bruni – rappresenta il nostro modo di esprimere grande solidarietà a chi ogni giorno deve lottare per la salute. L’A.K. è anche questo, stare vicino a chi soffre ed ha bisogno di un sostegno, seppur un piccolo gesto, che non costa nulla e per molti ha un grandissimo valore. E’ stata una mattinata emozionante, siamo stati accolti dal personale ospedaliero del Reparto Pediatrico del Gemelli, che ringrazio tantissimo, ci hanno mostrato grande disponibilità e ci hanno guidato a conoscere tanti “piccoli guerrieri”, che combattono ogni giorno e sono un vero esempio ed ispirazione per tutti noi. Ci tengo a ringraziare le altre associazioni che insieme a noi hai vissuto questo bellissimo momento, ed in sinergia abbiamo deciso che ci saranno nuove occasioni per tornare di nuovo a far visita ai pazienti del Gemelli. Un ringraziamento va al forno Tofani di Valmontone, che ha dimostrato grande sensibilità donando 100 colombe, con noi era presente il rappresentate legale del forno Andrea Tofani, che è stato felice di aver contribuito a questa bellissima iniziativa”.

