Il grande abbraccio della Città dei Papi ad Abbruzzese (Lega): “No al biodigestore”

Mario Abbruzzese non sbaglia un colpo. Il candidato della Lega al Parlamento Europeo anche ad Anagni raduna centinaia di persone tra amministratori locali, sostenitori e cittadini. La tappa nella città dei Papi, presso l’hotel Colaiaco è stata un ulteriore successo del tour l’Europa dei territori A fare gli onori di casa, Vittorio D’Ercole, assessore ai lavori pubblici del Comune di Anagni e i consiglieri comunali Guglielmo Vecchi e Antonio Necci. Presenti anche l’assessore regionale all’Urbanistica, Pasquale Ciacciarelli, l’europarlamentare uscente Cinzia Bonfrisco, anche lei candidata nella Circoscrizione Italia Centrale nelle file del Carroccio e il consigliere provinciale Luca Zaccari.

Lui “L’Europa dei territori – ha spiegato Mario Abbruzzese – è un’Europa che deve essere vicina ai cittadini, alle imprese, agli agricoltori e a tutte quelle forze produttive che quotidianamente generano ricchezza e rappresentano eccellenze fondamentali per la crescita della nostra economica. L’agricoltura è bene che dobbiamo tutelare e con essa tutti coloro che lavorano e producono nel settore. La sfida è anche quella di porre in essere modifiche strutturali alla Pac per quanto riguarda la flessibilità per il rispetto dei vincoli ambientali Oggi ad Anagni diciamo apertamente no al biodigestore. Una struttura voluta dalla giunta Zinagaretti con un fabbisogno di 84.000 tonnellate di rifiuti. La provincia di Frosinone ne assorbe solo 37.000 e Anagni 2.700. Quindi non capiamo perché si voglia realizzare un biodigestore così grande, considerando che il fabbisogno provinciale è di molto inferiore alla portata prevista dell’impianto”.

COMUNICATO STAMPA