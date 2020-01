Il giudice sportivo da ragione alla Pro Calcio Isola Liri. Punti preziosi per biancorossi

Il Giudice Sportivo, Ernesto Milia, assistito dal rappresentante dell’A.I.A., Romano Caltagirone nella seduta del 02.01.2020, sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 169 del 28/11/2019, ha esaminato il ricorso proposto dalla società PRO CALCIO ISOLALIRI, fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio, con il quale si deduceva che la gara valevole per il campionato di prima categoria girone “I” Pro Calcio Isola Liri – Principato di Colli del 24/11/2019, non avrebbe avuto regolare svolgimento in quanto la società Principato di Colli, nel corso della gara avrebbe effettuato sostituzioni non in conformità alle norme vigenti. Dal referto arbitrale, come noto fonte privilegiata di prova, risultano le seguenti sostituzioni cronologiche:

• Al 30′ del secondo tempo esce il n. 12 SPERDUTI S. nato l’ 1.9.1994, entra il n. 6 PATRIARCA A. nato il 21.4.1991

• Al 36′ del secondo tempo il n. 23 CALDERONI S. nato il 3.4.1993 entra in sostituzione del n. 4 CENCIARELLI M. nato il 21.7.1998.

• Al 47′ del secondo tempo il n. 14 GAETA R. nato il 19.7.1992 entra in sostituzione del n. 11 PELLEGRINI M. nato l’1.4.1999.

In virtù all’art. 10 del C.G.S. Il reclamo della Pro Calcio Isola Liri è risultato essere fondato in quanto dal 47′ del secondo tempo la società Principato di Colli è rimasta in campo con soli due calciatori nati dall’1.1.1996. e pertanto è stato deliberato di infliggere alla società PRINCIPATO DI COLLI la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3, nonchè l’ammenda di euro 100,00 e di inibire il Sig. SCIUCCO L. (PRINCIPATO DI COLLI) fino al 15.01.2020.

Per effetto della sentenza odierna la Pro Calcio Isola Liri ottiene ulteriori tre punti e rimane stabile al secondo posto in classifica con 29 punti ad un solo punto dalla capolista Guarcino ma con una gara ancora da recuperare non disputata nell’ultima giornata dell’anno solare 2019 con lo Sterparo per impraticabilità del campo. Una gara quindi che potrebbe portare i biancorossi in vetta alla classifica con un +2 sul Guarcino ed essere l’inizio della fuga verso l’obiettivo chiamato PROMOZIONE.

Luk

Correlati