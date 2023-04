Il Giudice condanna la Regione Lazio al risarcimento dei danni provocati da un cinghiale all’auto di una 45enne

Il fatto risale a due anni fa, al 30 aprile del 2021. Quella sera, intorno alle 21 circa, un cinghiale spuntò fuori dalla vegetazione improvvisamente per attraversare la Casilina nel tratto compreso tra Arce e Colfelice. La donna alla guida di una Alfa Romeo, nonostante il tentativo di schivare l’animale, non riuscì ad evitare l’impatto che all’auto provocò danneggiamenti per alcune migliaia di euro.

Sul posto sopraggiunsero i carabinieri che accertarono la dinamica del sinistro stradale. La proprietaria della macchina, una 45enne, si è rivolta all’avvocato arpinate Emanuele Forte – non nuovo a successi simili – che è riuscito ad ottenere soddisfazione per la sua assistita. Il 31 marzo scorso, infatti, il Giudice di Pace del Tribunale di Cassino ha fissato un consistente risarcimento dei danni in suo favore.

