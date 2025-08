Il Giubileo dei Giovani 2025, una Festa di Fede e Speranza

Di Antonio Cristian Tanzilli. Per la valorizzazione della Chiesa .

In questi giorni si sta celebrando il Giubileo dei Giovani 2025, uno degli eventi più attesi nell’ambito dell’Anno Santo. Migliaia di ragazzi e ragazze provenienti da ogni parte d’Italia e del mondo stanno affollando le vie di Roma per vivere un’esperienza intensa di preghiera, condivisione, catechesi e festa. Il Giubileo, oltre ad essere un tempo di grazia e riconciliazione, si presenta per i giovani come un’occasione speciale per riscoprire il senso autentico della propria fede e il ruolo attivo nella Chiesa di oggi e di domani.

Tra le numerose diocesi presenti, spicca la Diocesi di Sora-Cassino-Aquino-Pontecorvo, guidata da S.E.R. Mons. Gerardo Antonazzo, che ha preso parte al pellegrinaggio giubilare con una folta delegazione di giovani, accompagnati da sacerdoti, animatori e responsabili della pastorale giovanile. Il gruppo, vivace e ben preparato, ha vissuto con entusiasmo ogni momento, dal passaggio della Porta Santa in San Pietro alla partecipazione alle celebrazioni eucaristiche, agli incontri di testimonianza e fraternità.

Il vescovo Antonazzo, sempre vicino ai giovani della sua diocesi, ha rivolto loro parole di incoraggiamento: “Siate il volto giovane della Chiesa, capaci di portare il Vangelo con gioia e libertà. Questo Giubileo sia per voi un punto di partenza per un cammino nuovo, più consapevole, più autentico e più coraggioso.”

Il clima che si respira a Roma in questi giorni è quello di una vera festa della fede, dove la diversità delle provenienze si fonde in una sola voce: quella del desiderio di un mondo più giusto, più umano e più cristiano. Il Giubileo dei Giovani continua ad essere, anno dopo anno, un segno concreto di speranza per la Chiesa e per la società. Anche la diocesi di Sora-Cassino-Aquino-Pontecorvo, con la sua presenza generosa e convinta, sta dando un contributo significativo a questo grande momento ecclesiale.

“Non abbiate paura di sognare in grande” – è il messaggio che Papa Leone XVI ha voluto dedicare ai ragazzi – “Cristo cammina con voi, vi conosce, vi ama, vi chiama.”

Un invito che i giovani della nostra diocesi sembrano aver accolto con il cuore aperto e lo sguardo rivolto al futuro.