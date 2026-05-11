Il Giro d’Italia per la Pace fa tappa a Boville Ernica: studenti, istituzioni e territorio insieme “Sui passi di Francesco”

Giovedì 14 maggio la consegna della Lampada della Pace di Assisi, la marcia per le vie del paese e gli interventi istituzionali nel segno della nonviolenza, della fraternità e della partecipazione delle nuove generazioni

BOVILLE ERNICA, 11 MAGGIO 2026 – L’Istituto Comprensivo “G. Armellini” di Boville Ernica sarà protagonista, giovedì 14 maggio 2026, di una tappa del “Giro d’Italia per la Pace”, iniziativa promossa dal Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani e dalla Rete Nazionale delle Scuole di Pace, partita da Napoli il 19 febbraio e diretta a Perugia nel prossimo ottobre.

L’evento, organizzato dall’Istituto Comprensivo di Boville Ernica, aderente alla Rete Nazionale delle Scuole di Pace e firmatario del Patto di Assisi, si svolgerà con il patrocinio del Comune di Boville Ernica, il supporto della Pro Loco e la collaborazione di sponsor del territorio.

La giornata prenderà il via alle ore 9.15, nello spazio antistante l’Istituto in via Torrione dei Nobili, con la consegna della Lampada della Pace di Assisi da parte di Flavio Lotti, presidente della Fondazione PerugiAssisi per la Cultura della Pace, agli alunni dell’Istituto.

A seguire partirà la Marcia per la Pace “Sui passi di Francesco”, che attraverserà il centro storico fino a piazza Sant’Angelo. Durante il percorso gli studenti tedofori si passeranno simbolicamente la Lampada della Pace ogni cento metri circa, annunciando i “Dieci Doni di Pace”, messaggi dedicati ai valori della solidarietà, del dialogo e della convivenza pacifica.

Alle ore 11 è previsto l’arrivo in piazza Sant’Angelo con la cerimonia di accoglienza della Lampada, gli interventi istituzionali, i canti di pace e le esibizioni degli alunni della scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado. La Lampada farà poi ingresso nella sala del Consiglio comunale.

Nel pomeriggio, alle ore 15.30 presso il Museo Civico, si terrà la presentazione del libro “La PerugiAssisi. Quando la pace si fa storia” di Flavio Lotti, seguita da un incontro pubblico dedicato ai temi della pace.

Parteciperanno inoltre Randa Harb, direttrice della Rete Nazionale delle Scuole di Pace, il difensore civico della Regione Lazio Marino Fardelli, il presidente di ANCE Giovani Alessio Buccitti, la presidente provinciale UNICEF Lucia Favilla e Stefano Celani di Emergency.

«La scuola deve essere luogo di formazione culturale e civile», sottolinea il dirigente scolastico professor Giacomo La Montagna. «Questa iniziativa offre ai ragazzi un’esperienza concreta di partecipazione e condivisione».

La referente del progetto, professoressa Nunzia Scarano, che ha curato l’organizzazione insieme alle insegnanti Rosi Micheli, Maria Luisa Loffredo e Rita Greco, evidenzia: «Abbiamo voluto mettere al centro gli studenti, rendendoli protagonisti di un messaggio di pace rivolto all’intera comunità».

La comunità scolastica invita la cittadinanza a partecipare.