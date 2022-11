Il Gioberti di Sora si tinge di rosso… i rappresentanti raccontano

25 novembre, giornata mondiale contro la violenza sulle donne, abbiamo scelto così, noi rappresentanti dell’istituto Vincenzo Gioberti di Sora di coronare la nostra prima assemblea d’istituto. Tutti gli studenti indossano una maglia rossa e si tingono il volto con simboli caratteristici, in memoria di tutte quelle donne che purtroppo non sono state in grado di sfuggire al mostro chiamato uomo. “Siamo noi ragazzi il futuro della società, facciamo il possibile affinché questo non accada più, volgete lo sguardo a chi avete accanto e porgetegli la mano potreste essere l’unico punto di riferimento di una persona fragile…Giovanna D’Arco,Anna Bolena,Malala,Gilberta Palleschi,Rihanna,Cara Delevingne,Eva Green,Angelina Jolie,Marilyn Monroe,Bella thorne,Samanta Fava,Yara gambirasio ,Naima Zahir,Serena Mollicone, Adriana Maria e Chiara Sacco.

Ricordate compagne che il mostro non è poi così lontano..”, queste le parole delle rappresentanti d’istituto Swami Fiore e Francesca Cancelli, che hanno fatto tutto il possibile per sensibilizzare la loro scuola a non sottovalutare ciò che ogni anno accade, a starsi accanto nei momenti di difficoltà e combattere una volta per tutte la violenza di genere. L’assemblea prosegue con le studentesse Asia Zaccardelli ed Eleonora Piccoli che cantano sulle note di “Sally” e “Gli uomini non cambiano”, seguite da due ragazzi Samuele Gabriele e Walter Martini che interpretano “Sorridi Donna-Alda Merini” e “Il coraggio delle donne- Bruno Esposito”.

Incredibili momenti dipinti di rosso illuminano la mente ed il cuore dei ragazzi che si schierano di massa accanto alle Donne, donando la forza ed il coraggio di reagire.

COMUNICATO STAMPA