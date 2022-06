Il Giardino di Ninfa apre le sue porte ai visitatori tra letteratura, jazz e teatro dopo il tramonto

Il Giardino di Ninfa (provincia di Latina), uno dei parchi fra i più belli e suggestivi del Lazio, apre le porte al pubblico anche di sera per offrire ai suoi visitatori emozionanti spettacoli immersi nella natura e lo fa attraverso la rassegna culturale “Ninfe di sera”.

Si inizia il prossimo 1 luglio (venerdì) con un reading organizzato dagli studenti torinesi della Scuola Holden, a partire dalle ore 17.30, nell’ambito della seconda edizione del soggiorno letterario ospitato dal Giardino. L’ingresso è gratuito e aperto a tutti fino a esaurimento posti; è necessario riservare il proprio posto attraverso i canali social del Giardino di Ninfa o sul sito del parco.

Il 2 luglio (sabato) si svolgerà al tramonto il primo dei sette appuntamenti con la rassegna di musica jazz “Ninfa Jazz”, organizzata dall’associazione 52nd Jazz: protagonisti della serata il Claudio Filippini Trio. Gli altri appuntamenti con il jazz sono previsti per il 9, 16 e 23 luglio e per il 13, 20 e 27 agosto. Per questo evento è disponibile la visita del Giardino al tramonto. L’evento non è gratuito e la prenotazione è obbligatoria.

Il 3 luglio (domenica) ci sarà invece una serata dedicata al teatro, con Massimo Popolizio in collaborazione con la compagnia del Fellini Pontinia e Life on Marsh. In scena lo spettacolo teatrale Pasolini, una storia romana, che intreccia note biografiche del grande regista con i suoi testi più celebri. Anche in questo caso, è necessario l’acquisto di un biglietto per partecipare all’evento.

Infine, dal 4 al 7 agosto si svolgerà The House of Flowers, spettacolo teatrale diretto da Massimiliano Farau, con Melania Maccaferri, Clemente Pernarella, Joana Estebanell Milian; le musiche saranno eseguite dal vivo da Erasmo Bencivenga Trio.

Insomma, un’estate all’insegna dell’arte in tutte le sue espressioni, dalla musica alla letteratura al teatro, che saprà affascinare i romani che resteranno in città ma anche i turisti richiamati dal fascino dell’arte.

