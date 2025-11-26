Il gesto che commuove: la nuova vita di Hakkin, il cane eroe dei Vigili del Fuoco

Di Augusto D’Ambrogio.

Per anni è stato uno dei protagonisti silenziosi dei soccorsi più difficili. Hakkin, pastore tedesco del nucleo cinofilo dei Vigili del Fuoco di Bergamo, ha partecipato a 167 operazioni d’emergenza: ricerche tra le macerie, interventi nei boschi, scenari complessi in cui l’olfatto e il coraggio dei cani addestrati fanno la differenza tra la vita e la morte. Tra i suoi risultati più straordinari, il ritrovamento di un uomo anziano disperso da sei giorni.

La sua carriera si è però interrotta bruscamente durante un’operazione. Una caduta, una lesione alla colonna vertebrale e l’improvvisa impossibilità di muovere le zampe posteriori. Per Hakkin si prospettava il congedo definitivo e, come accade ancora troppo spesso per gli animali non più operativi, il rischio reale di finire tra i casi da sopprimere.

A impedirlo è stato il suo conduttore, Cristian Franzoni, con cui Hakkin ha condiviso anni di addestramento, fiducia e lavoro fianco a fianco. Davanti alla mancanza di una copertura sanitaria ormai scaduta, Franzoni ha deciso di non voltarsi dall’altra parte: ha scelto di farsi carico personalmente delle visite, delle operazioni chirurgiche, della fisioterapia, dell’agopuntura e di ogni trattamento utile a restituire dignità a quel compagno di squadra che per anni ha rischiato la vita accanto a lui.

Oggi Hakkin non può più correre come un tempo, ma grazie a una speciale imbragatura riesce a muoversi e persino a tornare in caserma per salutare chi ha condiviso con lui missioni e addestramenti. La sua presenza continua a essere un simbolo, una testimonianza vivente di cosa significhi lottare e resistere oltre i limiti.

La storia del binomio Franzoni–Hakkin ha suscitato commozione e ammirazione. In un contesto in cui troppo spesso emergono casi di maltrattamento o abbandono, il gesto del vigile del fuoco bergamasco rappresenta un esempio di dedizione rara: non l’eroismo delle sirene spiegate, ma quello più silenzioso di chi resta accanto a un animale diventato fragile.

Tra le voci che hanno espresso sostegno c’è anche quella di Lara Magoni, che ha manifestato pubblicamente la volontà di contribuire alle cure del cane e di incontrare i due protagonisti di questa storia. Un segnale che testimonia quanto un atto di altruismo autentico possa unire una comunità e restituire fiducia in un’umanità che, talvolta, sembra scomparire.

Hakkin non è più un cane operativo, ma continua a essere ciò che è sempre stato: un eroe. E, grazie al suo addestratore, oggi può vivere la sua nuova vita non come un mezzo “non più utile”, ma come un essere vivente che merita rispetto, protezione e gratitudine.

