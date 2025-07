IL GENERALE DI CORPO D’ARMATA ALDO IACOBELLI IN VISITA AL COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI DI FROSINONE

Nella mattinata di ieri il Generale di Corpo d’Armata Aldo Iacobelli, Comandante Interregionale Carabinieri “Podgora”, ha fatto visita al Comando Provinciale di Frosinone, accolto dal Comandante Provinciale, Colonnello Gabriele Mattioli.

All’arrivo nella caserma intitolata al Carabiniere M.O.V.M. “Alberto La Rocca”, il Generale ha incontrato gli Ufficiali del Comando Provinciale, i Comandanti dei reparti speciali, una rappresentanza di Marescialli, Brigadieri, Appuntati e Carabinieri, nonché i rappresentanti dell’Associazione Nazionale Carabinieri.

Nel suo intervento, ha espresso vivo apprezzamento e sincera gratitudine ai Carabinieri della provincia di Frosinone per l’impegno, la dedizione, la professionalità e il coraggio con cui operano tutti i giorni a tutela di beni, valori e interessi collettivi fondamentali, contribuendo al contrasto di ogni forma di criminalità, anche la più subdola e pervicace, che minaccia la società e i cittadini.

Un’attività preziosa, soprattutto in un momento in cui lo scenario internazionale e i rischi, sia interni che esterni, appaiono particolarmente complessi e in continua evoluzione: un contesto che rende essenziale saper intercettare i segnali di cambiamento per pianificare risposte sempre più puntuali e adeguate alle esigenze di sicurezza del territorio e alle istanze delle comunità.

Il Generale si è poi soffermato sull’importanza di garantire l’efficienza e la serenità dei reparti che, coniugate con il rispetto delle regole, con la condivisione di un ideale superiore che guida il comportamento dei Carabinieri oltre la convenienza personale, consentono di “compiere azioni giuste”, quelle di uomini e donne che hanno la loro cifra nello spirito di appartenenza, nella qualificazione professionale e nella correttezza e nella compostezza dei comportamenti.

A seguire, si è intrattenuto con il Comandante Provinciale e tutti gli Ufficiali in servizio nella provincia, per un briefing operativo sui principali temi legati alla sicurezza del territorio e sull’attività preventiva e di contrasto assicurate dall’Arma.

Al termine dell’incontro, dopo aver salutato i Carabinieri presenti e scattato con loro una foto ricordo, l’alto Ufficiale si è intrattenuto nell’ufficio del Comandante della Stazione per la rituale firma del memoriale del servizio.