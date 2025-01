Il futuro del Convento dei Passionisti a Sora: il Comune valuta l’affitto della struttura

Il Convento dei Passionisti, simbolo storico e spirituale della città di Sora, è al centro di un’importante trattativa che potrebbe determinarne il futuro. Secondo quanto dichiarato dal Sindaco Luca Di Stefano, il Comune si dice disponibile ad affittare la struttura, qualora i Padri Passionisti siano pronti a considerare questa opzione.

Nel frattempo, anche il futuro di Padre Salvatore, figura chiave della comunità, sembra in fase di definizione: potrebbe essere destinato a Nettuno, ma la decisione ufficiale non è ancora stata presa.

“La trattativa è serrata – ha dichiarato il Sindaco – ma il Comune è aperto al dialogo. La disponibilità a valutare un affitto è concreta, ma tutto dipenderà dalla posizione dei Padri Passionisti”.

Questa decisione, qualora venisse confermata, potrebbe avere un impatto significativo sul patrimonio culturale e religioso di Sora. Il Convento, infatti, rappresenta un punto di riferimento per la comunità locale, non solo come luogo di fede, ma anche come testimonianza storica.

Resta da vedere come si evolverà la situazione nei prossimi giorni. I cittadini seguono con interesse lo sviluppo della vicenda, consapevoli dell’importanza di preservare il valore e la funzione di una struttura così significativa per il territorio.