Il Fumone torna a casa: nasce la nuova ASD Virtus Fumone

Il calcio torna ufficialmente a casa. Dopo anni di assenza, il pallone torna a rotolare sul terreno del campo sportivo di Fumone, immerso nel verde e affacciato sul suggestivo lago di Canterno. Nasce così la nuova ASD Virtus Fumone, un progetto che riporta il calcio a 11 nel cuore del paese, realizzando una promessa fatta ai cittadini e agli sportivi fumonesi.

“Si tratta di un bellissimo progetto – dichiara il sindaco Matteo Campoli – nato nel 2019 quando ancora non avevo l’onore di ricoprire la carica di primo cittadino nel mio paese. Riportare il calcio a 11 a Fumone era una promessa elettorale e oggi la manteniamo con orgoglio. Quando anni fa abbiamo iniziato questo percorso, il sogno era quello di vedere di nuovo i ragazzi giocare nel nostro campo, davanti alla nostra gente, in un ambiente che rappresenta l’identità e la passione di questa comunità. Oggi quel sogno è realtà. La Virtus Fumone è il simbolo del nostro legame con il territorio e dell’impegno costante per restituire ai cittadini uno spazio di sport, aggregazione e socialità. Ringrazio tutti coloro che hanno reso possibile questo ritorno a casa, perché dietro questo traguardo c’è lavoro, dedizione e amore per Fumone”.

La Virtus Fumone si presenta con una dirigenza nuova e motivata, pronta a dare impulso al progetto sportivo e a far crescere una realtà solida e ambiziosa:

Presidente: Daniele Mercuri

Vicepresidente: Gianmarco Mastrogiacomo

Direttore sportivo: Carlo Petrucci

“Un ringraziamento speciale – prosegue Campoli – va a tutti i dirigenti, ai collaboratori e ai sostenitori che, con passione e impegno, stanno contribuendo alla rinascita del calcio fumonese. Il ritorno al campo sportivo di Fumone, in uno scenario unico e suggestivo come quello del lago di Canterno, rappresenta molto più di un evento sportivo: è un segno di appartenenza, di comunità e di rinascita. Il paese – conclude – ritrova la sua squadra, la sua casa e il suo entusiasmo”.