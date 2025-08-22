Il Francavilla Urban Festival chiude Thaumazein, oltre 3 mila presenze per la rassegna culturale

Francavilla al Mare. “Serata bellissima per la chiusura del mio quarto Thaumazein. Ringrazio Bruno La Selva, presidente dell’associazione Alento per la meravigliosa ospitalità”. Così il critico d’arte e letterario Massimo Pasqualone in occasione della conclusione del Festival Thaumazein, svoltosi a Francavilla al Mare nel giardinetto di via Zara. Il Festival, che ha registrato più di 3 mila presenze nel centro rivierasco, si è chiuso con il Francavilla Urban Festival, Festival internazionale di poesia e narrativa, condotto da Orietta Spera. Oltre alla madrina Mena Palumbo ci sono stati diversi ospiti di rilievo sia a livello locale che nazionale ed internazionale tra cui il comico e doppiatore Marco Papa, l’artista Diego Carchesio, Nex, Stanislao Liberatore e Roberto Montoya.La rassegna, che si è articolata dal 9 luglio al 20 agosto scorsi, è stata organizzata dalle associazioni Alento e Irdidestinazionearte, in collaborazione con i club Kiwanis Chieti-Pescara, Kiwanis Francavilla Costa dei Trabocchi e Kiwanis Medio Adriatico. Il Festival si è svolto regolarmente ogni mercoledì ed ha visto passare molti ospiti tra cui, nelle ultime settimane, il docente Antonio Teti ed il giornalista Mediaset Giammarco Menga.

