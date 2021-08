Il fotografo Sandro Miller visita la “sua” Ferentino accompagnato dal sindaco Pompeo

Aver accolto, ospitato e guidato un artista di fama mondiale come il fotografo Sandro Miller, che proprio a Ferentino ha le sue origini e qui vuole tornare per trascorrere del tempo, è stato per noi non solo motivo di orgoglio ma soprattutto la testimonianza di come il suo attaccamento alla nostra città sia rimasto immutato negli anni. Vedere nei suoi occhi la commozione e l’emozione di visitare Ferentino, i luoghi simbolo di questa terra è stato il regalo più grande che potesse farci e la dimostrazione del forte desiderio di riscoprire e rivivere il legame indissolubile che lo lega alla sua famiglia e alla sua terra”.

Così il sindaco di Ferentino, Antonio Pompeo, commenta entusiasta la visita del fotografo Sandro Miller nella città di Ferentino, dove sabato scorso ha tenuto una masterclass di fotografia nella biblioteca comunale. Miller, accompagnato dal sindaco, dall’assessore alla Cultura e al Turismo, Angelica Schietroma e da altri rappresentanti dell’Amministrazione comunale, ha visitato diversi luoghi della città, tra cui il teatro romano, oggetto di un importante intervento di recupero e valorizzazione, mostrando non solo grande interesse per la città che ha dato i natali alla famiglia di sua madre Elena, ma esprimendo il suo grande desiderio di trascorrere del tempo a Ferentino.

“Una giornata ricca di emozioni – ha concluso il sindaco Pompeo, che ha omaggiato Miller con una pergamena ricordo – che abbiamo vissuto con un grande artista di fama internazionale ma soprattutto con un illustre concittadino che ha mostrato grande e sincero apprezzamento per i luoghi e le bellezze della città. Lo aspettiamo a braccia aperte”.

La mostra fotografica di Sandro Miller, presso la sede della Fondazione Mastroianni di Arpino, resterà aperta e visitabile fino al prossimo 26 settembre.

COMUNICATO STAMPA