Il fontanese Giorgio Guariglia promosso al grado di Generale di Brigata dell’Esercito Italiano

Il fontanese Giorgio Guariglia è stato promosso al grado di Generale di Brigata dell’Esercito Italiano. Classe 1973, diplomatosi all’ITIS di Isola Liri e laureato in Informatica, figlio dell’ex Direttore dello Stabilimento Militare Propellenti di Fontana Liri Gen. Pietro Guariglia, ha frequentato il 173° Corso all’Accademia Militare di Modena e la Scuola di Applicazione d’Arma di Torino, ha conseguito vari master in scienze strategiche, internazionali, diplomatiche e di protezione CBRN; titolato ISSMI, ha prestato servizio allo Stato Maggiore Difesa e allo Stato Maggiore Esercito. Ha parteci- pato a varie missioni in teatri operativi ed è decorato di Croce di Bronzo al Merito dell’Esercito; ha svolto incarichi di comando di batteria e gruppo al 7° Rgt. NBC “Cremona” e al 5° Rgt. artiglieria terrestre lrz. “Superga”. Promosso Colonnello nel 2017, è stato Comandante dell’8° Reggimento ar-tiglieria terrestre “Pasubio” e del Reggimento Allievi Ufficiali dell’Accademia Militare. E’ attual-mente in servizio al Comando Forze Operative Terrestri – Comando Operativo Esercito, il cui Comandante, Gen. C.A. Giovanni Fungo, gli ha consegnato i gradi nel corso di una breve ma signi-ficativa cerimonia, come da tradizione. Al neo-promosso Gen. Giorgio Guariglia gli auguri della comunità fontanese.

COMUNICATO STAMPA

Correlati