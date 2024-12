Il filosofo ceccanese Filippo Cannizzo a Firenze per partecipare al convegno dell’Università di Firenze su Filippo Maria De Sanctis.

Anche il filosofo ceccanese Filippo Cannizzo prenderà parte al convegno su Filippo M. De Sanctis organizzato per venerdì 13 dicembre 2024 dall’Università degli studi di Firenze intitolato “Revitalising Adult Continuing Education for Positive Social Changes andPersonal Fulfilment: realism and vision. Il contributo di Filippo M. De Sanctis”. Nel corso dell’importante iniziativa dedicata allo scienziato ceccanese numerosi esperti di pedagogia analizzeranno il valore attuale della produzione scientifica di Filippo Maria De Sanctis, tra i fondatori della ricerca sull’educazione in età adulta e in particolare sulla formazione dei lavoratori in Italia. L’incontro è il primo di un ciclo di appuntamenti che culmineranno nel 2026 – in occasione del centenario della nascita di Filippo Maria De Sanctis – con la costituzione del “Club di Firenze” al fine di proseguire il lavoro di ricerca da lui iniziato. Filippo Maria De Sanctis, nato a Ceccano nel 1926, impegnato da giovane in ambito giornalistico e cinematografico, è stato il primo titolare di cattedra di Educazione degli adulti, presso l’ateneo fiorentino, in Italia a partire dal 1970, e ha fondato nel 1983 l’Associazione Italiana di educazione degli adulti. La partecipazione del filosofo ceccanese Filippo Cannizzo evidenzia il legame profondo di Ceccano – città natale di Filippo M. De Sanctis a cui ha dedicato la biblioteca comunale – con il pedagogo che ha dato un contributo fondamentale alla fondazione scientifica della disciplina dell’educazione degli adulti. Filippo Cannizzo è un filosofo, insegnate e ricercatore universitario. Ha insegnato a Napoli e Roma e, dopo aver collaborato con l’Istituto Luigi Sturzo e la Fondazione Ugo Spirito, ha diretto l’ICC Castelli. Tra i promotori dell’evento internazionale “The Economy of Francesco”, è stato tutor presso la “XIII UNESCO Creative Cities Conference Fabriano 2019” e ha coordinato le iniziative di ResiliArt Italy: Bellezza di Unesco. Cannizzo, promotore di una legge per la bellezza nel Bel Paese, ideatore del Festival di Filosofia in Ciociaria e direttore scientifico del convegno “Sulle tracce della bellezza” per la Regione Lazio, per i sui libri ha ricevuto il premio nazionale “Per la Filosofia” 2018, il premio internazionale “SCRIPTURA” 2019, Premio speciale del Bancarella 2021. E’ “EU AmbassadorBeauty&Gentletude” 2021-2024.

