Il fidanzato muore all’improvviso, lei perde l’anello di fidanzamento: «Aiutatemi vi prego»

«La perdita di Isaac per me è stato un dolore grandissimo, perché abitavamo insieme e avevamo deciso di unirci in matrimonio appena raggiunta la stabilità economica. Ne parlo sempre come se fosse stato mio marito, ma quel simbolo del nostro legame ora non c’è più», ha detto Chloe, che chiede a tutti gli abitanti di Belluno: «Aiutatemi, per me ha un valore incommensurabile».«Purtroppo alla fine della passeggiata nel parco Bologna a Belluno mi sono accorta che la collana era rotta: penzolava dal bottone dei miei pantaloni e l’anello non c’era più. È stato terribile», ha detto la 21enne, che ora ha dovuto lasciare Belluno, per andare a lavorare a Chivasso, in Piemonte, per un nuovo lavoro. E’ stata presentata anche una denuncia di smarrimento ai carabinieri, insomma la ragazza ha tentato ogni strada possibile, nel tentativo di riportare vicino a lei il ricordo del suo innamorato.