Il Festival Internazionale del Film Corto Tulipani di Seta Nera (TSN) ospite a 71° Casa Sanremo 2021

La XIV ed. di Tulipani di Seta Nera, il Festival Internazionale della “transizione ecologica e sociale”. Queste saranno le parole chiavi della prossima edizione oltre l’ormai consolidata valorizzazione della “diversità” che ci rende unici. Processo necessario che diventa sempre più urgente e indispensabile per il pianeta. A rappresentare questa importante trasformazione del concorso internazionale saranno il presidente di TSN, Diego Righini e il direttore artistico della sezione #SocialClip Grazia Di Michele durante Buongiorno Sanremo con la conduzione di Veronica Maya a Casa Sanremo alla presenza del suo Patron Vincenzo Russolillo.

Il 5 marzo alle ore 9:30, Buongiorno Sanremo, condotto da Veronica Maya, accoglie il Festival Internazionale del Film Corto Tulipani di Seta Nera che, giunto alla sua XIV edizione, si impegna da sempre nella promozione del cinema dedicato interamente alle tematiche sociali, che valorizzano le fragilità delle persone e dei luoghi. Tulipani è il festival che racconta la transizione ecologica e sociale del Paese.

A rappresentare questa importante concorso internazionale ci saranno il presidente di TSN, Diego Righini e il direttore artistico della sezione #socialclip Grazia Di Michele. Insieme illustreranno le principali novità di questa edizione e le date del Festival.

Il loro intervento sarà preceduto dall’anteprima del nuovo singolo di Grazia Di Michele, Madre Terra, arrangiato da Phil De Laura, incentrato sul rapporto filiale dell’uomo con la Terra.

Tulipani di seta nera ringrazia il Patron di Casa Sanremo, Vincenzo Russolillo, per l’ospitalità con la quale dimostra vicinanza ai temi sociali, oggi acuiti dalla crisi sanitaria ed economica dovuta alla Pandemia da Covid-19.

Come ogni anno, l’impegno sociale di TSN coinvolge il cinema nelle sue varie forme: cortometraggi, ma anche documentari e #socialclip sono i protagonisti di un concorso che si pone l’obiettivo di raccontare storie di fragilità e diversità delle persone e dei luoghi, con l’obiettivo morale di proteggerle e valorizzarne l’unicità, nonché sfatare pregiudizi e stereotipi. Uno spazio importante è stato dedicato, per l’edizione corrente, alle sezioni speciali: “COndiVIDiamo Diversità” e “Tulipani Fuoriclasse – Talenti in Erba”, rispettivamente dedicate ai lavori concepiti nel corso delle fasi dell’emergenza sanitaria Covid-19 e alle opere prodotte nell’ambito di istituti scolastici di ogni ordine e grado.

Grande supporto all’iniziativa viene anche dalla rete di partner, dalle mission e obiettivi affini a quelle del festival, che collaborano all’iniziativa e la supportano: MIBACT, MIUR, Regione Lazio, Rai Cinema Channel, Rai Play, Rai per il Sociale, ASviS – Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, ANMIL Onlus – Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro, ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo, ENS – Ente Nazionale Sordi e Fondazione Univerde.

Sarà possibile seguire la diretta di Buongiorno Sanremo sui canali Redtv Ronnie, Roxy Bar, We Have a Dream, Earon, Live Alive e Canale Europa Tv.

COMUNICATO STAMPA